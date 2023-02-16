【上樓時間】最新公屋平均輪候時間為5.5年　較上季微跌36.5天

房屋署今日（16日）公布公屋平均輪候時間，截至2022年12月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.5年，時間較上一季（即2022年9月底）輕微下跌0.1年。至於長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，平均輪候時間則維持不變。

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根據數據顯示，在2022年第四季獲編配入住公屋的一般申請約3,800宗，當中獲編配的長者一人申請約680宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為620宗。2022年12月底，約有13.37萬宗一般公屋申請，以及約9.62萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

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房署表示，平均輪候時間於2022年第四季錄得改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。在消化了部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，於2022年第四季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間輕微縮短。

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