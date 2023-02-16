英國地方政府「跪低」 恢復Banksy情人節反家暴作品

英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy的情人節作品日前被當地地方政府「破壞」，近日卻突然收回成命，重新完整展示Banksy新作。

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肯特郡（Kent）海邊小鎮馬蓋特（Margate）於周二（14日），突然在街頭出現Banksy的情人節作品。但當地政府以畫作一部分的雪櫃有危害為由移除，「破壞」畫作。

但地方政府周三（15日）重新放回雪櫃，完整呈現畫作。議會發言人堅稱，出於安全及健康理由必須移除雪櫃，強調當地政府有必要保障公眾安全。

發言人指與畫作繪畫的建築業主聯絡後，得悉對方有意保番完整作品後，同意把雪櫃放回原位。發言人稱Banksy作品提升大眾對家暴關注，為當地社區及家暴受害者最大利益，同意放回雪櫃。

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Banksy的新作名為「情人節睫毛膏」（Valentine's Day Mascara），在當地建築物昏色牆身畫上一名相信是1950年代打扮﹑身穿圍裙的婦人及一雙穿皮鞋的腿，加上放在現場的雪櫃及爛櫈。

Banksy其後在社交平台發文，表明作品傳達女性對抗暴力的訊息。

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責任編輯：吳漢培