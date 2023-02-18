【機迷熱話】《霍格華茲的傳承》PC硬件規格要求高　低配電腦致角色走樣

雖然角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》的開發商早前宣布。《霍格華茲的傳承》PC版需要頗高要求的硬件規格，但仍無阻《霍格華茲的傳承》被受規格不達標的機迷追捧。不過有外國玩家發現，若以低配置電腦玩《霍格華茲的傳承》，會遊戲角色大走樣。

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《霍格華茲的傳承》是一款以《哈利波特》系列小說中魔法世界為背景的角色扮演遊戲，於今年2月10日首次發售，支援Microsoft Windows電腦（PC）、PS5和Xbox Series X/S，畫質設定更支援最高的Ultra 4K規格。

為讓玩家可以有更好的遊戲體驗，《霍格華茲的傳承》開發商Avalanche亦在官網列出各級畫質的電腦規格要求，其中提到最低的電腦硬件規格要求為Core i5-6600處理器、GeForce GTX 960 4GB顯示卡、具16GB內存，和設有85GB可用存儲空間。

雖然相關硬件要求已是官方口中的「低規格」，但仍有不少玩家表示「規格要求太高」。日本玩家在Twitter上載數張《霍格華茲的傳承》遊戲截圖，指出因使用規格不達官方最低要求的電腦玩《霍格華茲的傳承》，令遊戲中的角色人物容貌變形，更直言「成為一個充滿怪物的遊戲」。

▼ 點擊圖片放大 +3 ▲ （《霍格華茲的傳承》官方圖片） ▲ 外國玩家使用規格不達標的電腦玩《霍格華茲的傳承》，角色人物嚴重走樣。（Twitter用戶@abara_cha圖片） +2

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責任編輯：殷凱怡

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