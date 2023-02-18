  • 24°C
香港時間 : 2023218日 (週六) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【機迷熱話】《霍格華茲的傳承》PC硬件規格要求高　低配電腦致角色走樣

16:00 2023/02/18

分享：

分享：

雖然角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》的開發商早前宣布。《霍格華茲的傳承》PC版需要頗高要求的硬件規格，但仍無阻《霍格華茲的傳承》被受規格不達標的機迷追捧。不過有外國玩家發現，若以低配置電腦玩《霍格華茲的傳承》，會遊戲角色大走樣。

【機迷熱話】PS VR2下周上市　Sony搶先拆解裝置結構

《霍格華茲的傳承》是一款以《哈利波特》系列小說中魔法世界為背景的角色扮演遊戲，於今年2月10日首次發售，支援Microsoft Windows電腦（PC）、PS5和Xbox Series X/S，畫質設定更支援最高的Ultra 4K規格。

為讓玩家可以有更好的遊戲體驗，《霍格華茲的傳承》開發商Avalanche亦在官網列出各級畫質的電腦規格要求，其中提到最低的電腦硬件規格要求為Core i5-6600處理器、GeForce GTX 960 4GB顯示卡、具16GB內存，和設有85GB可用存儲空間。

雖然相關硬件要求已是官方口中的「低規格」，但仍有不少玩家表示「規格要求太高」。日本玩家在Twitter上載數張《霍格華茲的傳承》遊戲截圖，指出因使用規格不達官方最低要求的電腦玩《霍格華茲的傳承》，令遊戲中的角色人物容貌變形，更直言「成為一個充滿怪物的遊戲」。

    點擊圖片放大
    +3
  • （《霍格華茲的傳承》官方圖片） 外國玩家使用規格不達標的電腦玩《霍格華茲的傳承》，角色人物嚴重走樣。（Twitter用戶@abara_cha圖片）
    • +2

【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲

【E3 2023】全球最大遊戲展「E3 2023」六月回歸　傳三大遊戲廠商不參展

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Ping顛覆雞尾酒概念　玻璃瓶裝疫市銷售增3成

相關文章

【IKEA新品】IKEA推室內空氣質素感應器　偵測2.5微米微粒及氣體污染物
2023/02/15
【IKEA新品】IKEA推室內空氣質素感應器　偵測2.5微米微粒及氣體污染物
【AI應用】AI駕駛F-16戰鬥機　成功試飛17小時
2023/02/16
【AI應用】AI駕駛F-16戰鬥機　成功試飛17小時
【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範
2023/02/16
【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範
【MWC2023】Nokia預告將於MWC　夥DOCOMO、NTT展示6G新技術
2023/02/16
【MWC2023】Nokia預告將於MWC　夥DOCOMO、NTT展示6G新技術

你可能感興趣

【IKEA新品】IKEA推室內空氣質素感應器　偵測2.5微米微粒及氣體污染物
18:30 2023/02/15
【IKEA新品】IKEA推室內空氣質素感應器　偵測2.5微米微粒及氣體污染物
【AI應用】AI駕駛F-16戰鬥機　成功試飛17小時
13:05 2023/02/16
【AI應用】AI駕駛F-16戰鬥機　成功試飛17小時
【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範
11:16 2023/02/16
【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範
網絡熱話 硬件 電玩手遊 科技產品 遊戲 XBOX 科技熱話 Microsoft Windows 顯示卡 Microsoft

下一篇文章

【智能的士】 日本的士增加靜音模式、温暖模式　平板電腦直接揀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】中銀香港提高本港今年GDP預測 由2.8%上調至3.3%
【香港經濟】中銀香港提高本港今年GDP預測 由2.8%上調至3.3%
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能　引入兔年主題設計
【迎接兔年】Google Trends、Google相簿等多項功能　引入兔年主題設計
【MPF】MPF首兩個月反彈5% 人均賺1.2萬元
【MPF】MPF首兩個月反彈5% 人均賺1.2萬元
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款