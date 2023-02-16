【番茄銷售】熊本縣番茄攻港　在港銷售每年遞增

香港人喜歡吃日本蔬菜，當中熊本番茄又是否你的首選？熊本縣政府日前在港舉行宣傳活動，熊本縣觀光戰略部熊本縣市場拓展業務課課長前田隆（上圖右二）表示，於2020年，當地共出口價值約13億日圓（約7,629萬港元）農產品，當中包括牛肉、士多啤梨、哈密瓜和牛奶等，香港為當地第一大目的地，是「最親密的合作夥伴」，他此行的目的，是希望向香港人推廣更多當地的高質番茄。

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在眾多日本農產品之中，番茄佔了相當重要的一部分，據日本農林水產省和熊本縣農林水產品出口實績2021年財政年度數字，日本總農產品總值為3.4萬億日圓（約2千億港元），其中番茄及車厘茄就佔了11.8%，即4,001億日圓（約235億港元）。

熊本縣番茄產量稱冠

熊本縣經濟農業合作社聯合會總合營業課課長佐藤暢壽（上圖左一）指出，由於熊本縣溫差大、地下水資源豐富，當地的番茄產量是全日本第一的，達到13.53萬噸，比屈居第二的北海道（年產6.62萬噸）超出逾倍，當中出口量只有0.02%（即約27噸），5月是出貨高峰期，每天出貨量可達到400噸。

那麼香港人又吃了多少呢？熊本縣每年出口到香港的番茄每年都所增加，就算疫情期間亦不例外，數字由2019年的437萬日圓（約25.6萬港元）遞升至2021年的578萬日圓（約34萬港元），相信渴望「返鄉下」的港人居功不少。

前田隆表示，熊本縣現正在香港展開一連串的番茄宣傳活動，包括由即日至2月26日於DON DON DONKI進行展銷，2月尾到3月初於Oisix推行網購，大家並可於尖沙咀的日式餐廳割烹 櫓杏品嘗到相關番茄菜式。

圖說：（由左至右）熊本縣經濟農業合作社聯合會總合營業課課長佐藤暢壽、熊本縣營業部長兼幸福部長熊本熊、熊本縣観光戰略部熊本縣市場拓展業務課課長前田隆、日本國熊本縣政府香港代表事務所所長坂東良明，日前出席在香舉行的熊本縣番茄宣傳活動。（攝影：歐陽佩）

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本報記者：歐陽佩

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