【渣打業績】渣打香港市場去年少賺9%　信貸減值增1.3倍

渣打集團 （02888） 公布主要市場去年基本表現，香港市場除稅前基本溢利10.8億美元，按年跌約8.9%，佔集團整體去年稅前基本溢利23%，續成集團最賺錢的主要市場。新加坡市場稅前基本溢利按年增近43%至逾9.1億美元。中國市場稅前基本溢利按年跌35.3%至2.9億美元。

香港市場去年經營收入逾37.1億美元，按年增8%，經營支出20.2億美元，略增0.7%，信貸減值5.8億美元，增1.3倍。中國市場去年信貸減值2億美元，按年增3.1倍。

與內房相關額外撥加至1.7億美元

集團信貸減值支出方面，去年金額8.38億美元，按年升5.75億元。當中，去年就中國商業房地產風險承擔，支出5.82億美元，就巴基斯坦、加納及斯里蘭卡主權評級下調，支出2.83億元。現時管理層額外撥加為2.1億美元；新冠病毒相關的額外撥加減少2.28億美元至2,100萬美元，與中國商業房地產相關的額外撥加則上升7,800萬美元至1.73億美元。貸款虧損率為21個基點，較前年全年7個基點有上升，集團稱，虧損率仍遠低於30至35個基點的過往周期貸款損失範圍。

集團指，貸款減值上升，主要與中國商業房地產行業受壓及主權風險有關，雖中國商業房地產的風險敞口對整個銀行業仍是一大挑戰，但相關業務僅佔集團整個資產組合的一小部分，集團已為此作適當撥備。集團會繼續密切留意主權風險，而美元持續強勢將仍困擾部分業務市場，但集團資本雄厚，足以應對這些挑戰。

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編輯：胡學能