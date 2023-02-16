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【私募股權PE】致同：亞洲私募交易金額去年下跌近6成　閒置資金水平高

股市 14:45 2023/02/16

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【私募股權PE】致同：亞洲私募交易金額去年下跌近6成　閒置資金水平高

會計師事務所致同表示，去年亞洲私募股權投資（PE）交易金額下跌近6成，主要受累於内地疫情、高通脹持續及貨幣政策收縮所致，投資者仍對今年行業的前景持「審慎樂觀」態度，相信在優化防控政策，恢復與外界通關後，可望增強投資者對其資本市場的信心，催化市場反彈。

PE「乾火藥」水平仍處高企

致同（香港）諮詢總監葉芸表示，受疫情影響，過去三年PE行業較少投資計劃，故此閒置投資資金（Dry Powder，俗稱「乾火藥」，已募得但尚未投資的資金）水平仍處高企，料未來交易活動日趨活躍，所以企業收購價格倍數很可能仍將普遍偏高。

另外，葉芸續指，PE公司進行「俱樂部式交易」有上升趨勢，即多個PE基金聯合對目標公司投資的現象更普遍，有助控制風險和攤分投資的下行風險。

看好TMT、醫療及生物科技行業

報告指，科技應用在亞洲各國迅速普及，科技、媒體和通訊（TMT）、製藥、醫療和生物科技續現投資機會。該行解釋，受國策利好，預計半導體行業未來將蓬勃發展，惟需要留意美國制裁的潛在風險。另外中國製藥、醫療及生物科技行業料將蓬勃發展，基於（1）具備低成本的優勢；及（2）科技和基礎設施實力雄厚。

另外，報告稱，印尼和新加坡等國家的科技領域交易之成功案例，激發投資者發掘菲律賓、馬來西亞、越南及泰國等其他東南亞國家的機遇。

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