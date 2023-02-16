【烏克蘭戰爭】烏稱擊落俄羅斯氣球 或冀消耗防空能力

烏克蘭首都軍事單位周三（15日）表示，在基輔上空發現6個相信來自俄羅斯氣球，大部分已被防空系統攔截後擊落。烏克蘭當局指，氣球或攜有偵查設備，但未有具體透露氣球出現在基輔的時間，惟基輔於當日曾拉響防空警報。

北約指俄軍發起猛攻 認烏軍彈藥消耗大 【下一頁】

烏克蘭軍方在Telegram上表示，根據目前得到的資訊，氣球是在風力的推動下移動。烏克蘭當局亦指，俄羅斯發射氣球的目的或是探測及耗盡烏軍防空系統。烏克蘭空軍發言人Yuriy Ihnat當日亦指，俄羅斯或要利用氣球減少消耗偵查無人機。

Yuriy Ihnat亦指責，俄羅斯希望烏方在便宜的的氣球上消耗防空系統，分散烏克蘭的防空力量。俄羅斯未有回應相關報道。

美軍於密歇根再擊落不明飛行物體 本月第四次 【下一頁】

無獨有偶，烏克蘭西南方鄰國摩爾多瓦最近數月亦有錄得俄羅斯導彈襲擊，亦稱在其領空上發現一個俄羅斯的不明飛行物。摩爾多瓦議會議長Igor Grosu表示，飛行物經過烏克蘭進入摩爾多瓦北部。

而和烏克蘭及摩爾多瓦接壤的北約成員國羅馬尼亞周二（14日）同樣表示，在領空範圍內發現類似氣球的物體，當局已緊急出動噴射戰鬥機應對。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀