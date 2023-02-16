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【大行報告】大華繼顯：安踏丁世忠搬貨不傷及基本面　調低李寧申洲國際目標價

股市 15:51 2023/02/16

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【大行報告】大華繼顯下調李寧申洲國際目標價

有安踏體育 （02020） 股東上周將貨值逾90億元的股份搬入中央結算系統（CCASS），外界預料為大股東丁世忠家族部署套現，引發周三股價安踏體育回調。大華繼顯指，丁世忠家族早年承諾捐出100億元人民幣，並將8450萬股轉由慈善基金，與安踏體育最新CCASS異動股份一致，認為事件僅影響市場氣氛，不影響安踏體育基本因素。

大華繼顯續指，按個別關鍵地區資料，新春期間內地體育用品消費按年增長20%，而且隨人流回升，品牌的折扣率持續按周改善，符合預期，預料行業仍會受惠於被壓抑的需求釋放，未來數年可保持高增長。

雖然該行維持行業「增持」評級，但同時下調李寧 （02331） 及申洲國際 （02313） 目標價。

安踏轉倉動作引發配股或減持憂慮 股價一度大跌近8% 兩大行料與設立慈善基金有關，可見【下一頁】

下調李寧、申洲目標價　料申洲有能力消化Adidas減訂單影響

大華繼顯將李寧目標價下調至90.8元，相當於2023年預測盈利的37.2倍，維持「買入」評級。該行解釋，最新調低李寧2022年至24年的盈利預測，但看好公司2021年至24年間年均增長可達20.8%，更勝安踏的17.9%。

申洲國際方面，大華繼顯將公司目標價下調至118元，相當於2023年預測市盈率26.5倍，維持「買入」評級。該行下調申洲國際2023、24年盈利預測約2%。

佔申洲銷售額約18%至20%的主要客戶Adidas，最新指引預計銷售額錄高單位數百分比跌幅，反映Yeezy產品線銷售額下降，市場擔心申洲的Adidas訂單同跌。大華繼顯強調，Adidas會按比例減少訂單，而申洲為該品牌的主要供應商，削單幅度料比其他供應商更少，而且申洲其他客戶如Nike、Lululemon都有更好增長，料申洲訂單可維持穩定。

另外，大華繼顯維持安踏 （02020） 目標價126元，相當於今年預測市盈率30.2倍，評級為「持有」。大華繼顯指，雖然公司基本面正逐步改善，但因應股價與目標價較近，短線升幅有限。

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記者：宋佩恩

港股 大行報告 個股分析 申洲國際（02313） 安踏體育（02020） 李寧 李寧（02331）
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