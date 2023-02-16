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世衛表明繼續追查新冠源頭 再去信中國尋協助

環球社會熱點 12:32 2023/02/16

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世界衛生組織（WHO）日前反駁外界報告，強調組織會繼續追查新冠疫情源頭。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表明近日曾去信中國，要求協助調查。

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別 【下一頁】

權威科學期刊《自然》（Nature）周二（14日）發表報告，指世衛已悄然放棄追查新冠疫情源頭。報告引述世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove），指世衛改變調查計劃，稱全球政治環境阻礙追查疫情源頭。

譚德塞周三（15日）反駁，世衛將持續追查疫情起源，強調釐清疫情如何開始十分重要，直至找到答案。他透露世衛近日曾去信中國政府高層，希望獲得協助及具透明度資訊。

日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求 【下一頁】

譚德塞強調不放棄調查有兩大原因，一是科學層面，希望了解新冠起源從而避免下次另一次大流行。其二是道德理由，他指疫情造成數百萬人喪命，全球因此受苦及受病毒威脅，在道德上有責任繼續調查。

范克爾克霍夫亦憤批報告，指內容有錯誤解讀自己的言論，強調世衛並無亦不會放棄追查，表明會繼續公開及透明地調查。

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責任編輯：吳漢培

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