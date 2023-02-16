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英漢僅分遺產給兩兒 妻女無份 遺孀最終分到幾成？

環球社會熱點 12:31 2023/02/16

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英國有名婦人不滿結婚66年的亡夫，立遺囑僅將身家分給與她所生的兩名兒子，她與四名女兒無份，事件鬧上法庭。法官指遺囑沒有為遺孀提供合理保障，因此裁定遺孀可獲一半遺產。

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英國男子辛格（Karnail Singh）一家本來經營服裝生意，他與妻子考爾（Harbans Kaur）於1955年結婚。夫婦共育有7名子女，其中一名子女早已不幸離世。

辛格於2021年去世，生前財產總值料有190萬英鎊（約1,800萬港元）。

案情指辛格希望將財產全部留給男丁，他的遺囑列明將一切財產留給兩名兒子，妻子與他們所生的四名女兒則沒有分得任何財產。

倫敦高等法院家事法庭法官指，有證據表明考爾在婚姻中扮演完整角色，並有為家族服裝生意工作。

金正恩愛女首登北韓郵票 金與正地位恐動搖 【下一頁】

法官認為遺囑起草的條例不包括遺孀與四名女兒，只因死者希望將財產全部留給男性，並沒有為遺孀作合理保障。

法官形容遺孀為66年婚姻作出充分和平等的貢獻，期間積累的所有資產，卻幾乎一無所得。因此法官裁定遺孀應分得遺產淨值的50%。

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責任編輯：鄭錦玲

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