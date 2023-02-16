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【MWC2023】Nokia預告將於MWC　夥DOCOMO、NTT展示6G新技術

科技 14:30 2023/02/16

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Nokia、 DOCOMO和NTT近日就宣布，將會在本月27日至3月2日在西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通信大會（MWC2023）上，展示6G的關鍵新技術。

當5G技術仍在持續演進的同時，科企紛紛已在為下一代移動通訊6G技術作部署。諾基亞（Nokia）、DOCOMO和NTT近日就宣布，將會在本月27日至3月2日在西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通信大會（MWC2023）上，展示6G的關鍵新技術。

【6G技術】中興料2030年啟用6G　最高網速達1,000Gbps

【6G】日本擬搶先提出6G國際標準方案　料通信量可達5G的10倍

綜合外媒報道，Nokia、 DOCOMO和NTT自去年6月起，已共同研究和發展6G技術，近日就宣布有突破進展，包括人工智能（AI）原生空中接口，可加強6G無線網絡學習能力。另外，若利用sub-THz頻譜，也可提升6G網絡容量。

Nokia預告，將於MWC上，向大眾展示相關技術研究。Nokia 解釋，更高的頻常適合高精度無線電傳輸，或是6G的另一個關鍵特性。

【5G爭議】美國FAA新規定　要求飛機安裝屏障設備避免5G干擾

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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