宏觀經濟背景改善　留意長線結構增長機遇

儘管美國聯儲局短期內仍將繼續加息，惟通脹似乎已見頂，市場普遍預期未來加息幅度將較去年溫和，中國重新開放刺激經濟復甦，環球宏觀經濟背景正在改善，許多尾端風險已反映，部分有望受惠於長線結構增長股份估值變得吸引。

去年通脹及加息持續困擾市場，近期美國通脹現見頂跡象，聯儲局加息步伐有望放慢。但我們仍然認為美國經濟硬着陸的機會相對較高，基於出現「金髮女孩」（Goldilocks）的情境，即溫和通脹及經濟增長的可能性不大，同時就業市場亦並未強勁至既足以避免失業率上升，又不會過熱至增加通脹壓力。

然而，市場以乎已對任何即將到來的經濟衰退做好準備，股市已反映部分利淡因素。我們看到未來可能出現的經濟情況範圍大大縮小，不明朗因素逐步減少，整體市場波幅顯著下降，部分具長期結構性增長潛力的股份正浮現投資機遇。半導體行業是其中一個例子，科技持續創新，環球市場對半導體的需求將愈來愈大，行業具有長期結構性增長潛力，近年行業雖然受宏觀經濟波動影響，部分優質半導體股價已調整至偏低水平，加上行業基本面正隨宏觀經濟改善，我們對半導體股的看法亦轉趨正面。

潔淨能源相關股份同樣可受惠於長期結構性增長，隨着各地對氣候變化危機的關注度上升，可預期環球能源行業將逐步邁向綠色轉型。與此同時，近年能源價格上升加劇通脹，促使各地政府考慮加快發展潔淨能源，以減低對化石能源的依賴，及加快減排的步伐。此外，投資者也可留意基本因素已過最壞情況的股份，如中國貿易相關股。隨着內地重新對外開放，與中國貿易相關股份的基本面向好，基於此類股份將受惠於中國政府重新關注經濟增長，行業所面對的監管及商業環境將改善。

不過，最新聯儲局與市場對息率走勢的預期不一，市場偏向鮑威爾聲明中更鴿派的一面，即使局方試圖發出加息壓抑通脹行動尚未完成的訊號，但市場對即將降息的預期仍未降溫。事實上，美國就業市場的實力或不足令美國經濟軟着陸。目前就業數據仍然強勁，以至聯儲局無法不防範來自工資的通脹壓力，短期內難以滿足市場對降息的預期。因此，我們對股票仍持審慎看法，慎選股份為關鍵，並相對看好優質債券。

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責任編輯︰梁浩碩