▲ 【業績│銀行股】東亞去年少賺17%至43.6億元、末期息0.17元 減值損失增加2.5倍至逾59億元

東亞銀行 （00023） 指，由於多間內地房地產商去年均面對資金流動性問題，因此大幅增加對該行業的貸款撥備，去年金融工具之減值損失增加2.5倍至59.26億元，撥備前經營溢利按年上升25.4%至87.3億元，純利按年減少17.3%至43.59億元。東亞派息末期息0.17元，全年派息增加15.7%至0.81元。

東亞的減值貸款比率由2021年12月底的1.09%，上升至2022年12月底的2.39%。截至去年底，東亞總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率分別為20.1%、17.7%及 15.8%。

淨息差擴闊28點子至1.65厘

由於利率上升令淨息差擴濶，東亞去年淨利息收入增加20.8%，至135.08億元；淨息差擴闊28點子至1.65厘，有關升幅足以抵銷非利息收入的跌幅。在疲弱的市況下，非利息收入為44.46億元。服務費及佣金收入淨額減少10.3%至27.53億元。東亞銀行預期，高利率環境預料會在2023年或更後的時間持續。

受變種病毒擴散及宏觀經濟影響，投資意欲疲弱，令集團去年投資產品銷售及證券經紀的佣金收入淨額減少，但來自銀行保險的收入增加，抵銷了部份跌幅。

監管行動對內地房地產行業構成嚴重影響

東亞執行主席李國寶指，去年中港受多項因素影響，經濟增長大幅放緩，包括嚴格的防疫措施、內地為應對經濟失衡所採取的監管行動，以及全球央行以數十年來最快的步伐加息等，導致消費需求疲弱，出口銳減，同時監管行動對內地房地產行業構成嚴重影響，近年內地監管機構日益關注房地產行業的債務負擔問題，所以集團自2021年起開始減少商業房地產相關貸款，並與業內客戶緊密聯繫，以減低風險。

李國寶稱，對今年前景感到樂觀，內地對房地產市場實施廣泛的政策支持，有助市場有序發展，同時對民營企業，包括科技行業的監管壓力逐漸減輕，將推動該行業重拾增長，而受惠於內地經濟重啟，預期大量資金將流入香港，旅遊業和貿易也將反彈，預期來年香港和內地經濟，以至大中華地區的業務均將會強勁反彈。

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