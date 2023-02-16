【渣打業績】渣打去年稅前多賺3成至42.9億美元　末期息14美仙、宣布10億美元股份回購

渣打集團 （02888） 公布，2022年除稅前溢利42.9億美元，按固定滙率基準計算，按年增30%，遜市場預期，宣派末期股息每股14美仙則勝預期。集團並宣布新一輪10億美元股份回購。

集團行政總裁Bill Winters表示： 「我們於二〇二二年第四季度及全年度締造出強勁的業績，收入及除稅前溢利均上升15%，有形股東權益回報達到8.0%，較 二〇二一年上升120個基點。我們亦宣佈新一輪10億元股份回購，末期股息為每股14仙，令股東分派自二〇二二年初以來總額達 28億元，已超過我們目標的一半，即於二〇二四年或之前三年分派50億元。我們在去年提出的五項策略性行動繼續取得重大進 展，我們有信心能達到財務目標。我們正上調預期，現時目標是在二〇二三年令有形股東權益回報接近10%，以及在二〇二四 年超過11%，並於其後繼續增長」

渣打集團中午收報68.7港元，升1%。

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編輯：胡學能