【渣打業績】渣打升2.7%　去年稅前多賺3成　末期息14美仙、宣布10億美元股份回購

渣打集團 （02888） 公布，2022年除稅前溢利42.9億美元，按固定滙率基準計算，按年增30%，遜市場預期，宣派末期股息每股14美仙則勝預期。渣打集團並宣布新一輪10億美元股份回購。渣打集團下午升幅擴大，曾升4%升至70.7元，收升2.7%，報69.85元。

渣打去年全年法定經營收入163.2億美元，按固定滙率計，按年增16%，當中淨利息收入75.9億美元，增18%，非利息收入87.3億美元，增15%。去年信貸減值8.4億美元，按年增2.3倍。有形股東權益法定回報（RoTE）6.8%，按年增2個百分點。按法定基準計算之每股盈利85.9美仙，按年增40%。以全年股息每股18美仙計，去年分派比率約21%，比率按年略增1.4個百分點。去年經調整淨息差1.41%，按年升20個基點。

去年底，普通股權一級資本比率為14%，達到13–14%目標範圍的頂端，按年則跌0.1個百分點。即將開始10億美元股份回購，預期會令普通股權一級資本比率降約40個基點。

上季稅前按年轉賺1.2億美元

單計去年第4季，法定經營收入按年增22%至37.6億美元，當中淨利息收入20.2億美元，增28%，非利息收入17.4億美元，增16%。季內信貸減值逾3.4億美元，按固定滙率計增92%。季內稅前法定溢利1.2億美元，去年同期則錄法定虧損2.1億美元。

集團展望，經濟衰退及通脹壓力將繼續影響全球多處地區，特別是今年上半年，但預期集團經營的大多數市場將續保持其近期勢頭，亞洲經濟體在未來兩年的本地生產總值增長將超過5%，對全球逐步復甦至關重要。中國近期對外開放，以及新冠病毒的影響普遍正消退，應有助經濟增長。同時，集團仍續密切關注那些最容易受到流動性收緊影響的市場之主權風險。

上調有形股東權益基本回報預期

集團稱，業務市場的表現、利率上升的進一步利好因素，以及許多經營指標的明顯改善，令集團對未來一段時間感樂觀，就今明兩年而言，現預期：

撇除債務價值調整及按固定滙率基準計算，收入將在8-10%的範圍內增長

全年平均淨息差於今年約為175個基點，明年則高於180個基點。

資產及風險加權資產以低個位數的百分比增長

正收入與成本增長差約為3個百分點（撇除債務價值調整及英國銀行徵費，並按固定滙率基準計算）

信貸減值將繼續正常化，邁向過往周期的貸款損失率範圍，即30-35個基點

在13–14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營

今年（基本）有形股東權益回報將接近10%，明年有形股東權益回報將超過11%，並於其後逐步增長

集團行政總裁Bill Winters指，去年集團有形股東權益基本回報達8%，按年升120個基點，今亦宣佈新一輪10億美元股份回購，末期股息為每股14仙，令股東分派自去年初以來總額達28億美元，已超過集團目標的一半，即於明年或之前3年分派50億美元。集團在去年提出的5項策略性行動續有重大進展，有信心能達到財務目標。集團上調預期，現時目標是在今年令有形股東權益回報接近10%，以及在明年超過11%，並於其後繼續增長。

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編輯：胡學能