▲ 【中國市場】高盛據報加大在印度的投資力度 「中國資本市場尚未回暖、成交未恢復」

彭博引述消息人士指，受政治及中美貿易糾紛影響，高盛（美：GS）計劃將客戶資金加大在印度及亞太區發達國家的投資力度，並擬將其新募集的52億美元增長基金中，25%投資於印度。

高盛資產管理亞洲另類投資聯席主管Stephanie Hui指，高盛已在印度市場加大投資力度，整體投資者正將早前指定投放在中國的新興市場資金，轉移至印度。

印度及日本是市場關注點

「雖然中國重新開放令市場感到興奮，但資本市場尚未回暖，交易量亦未完全恢復，雖然公開市場投資者已將部分資金重投股市，但私人投資者仍然審慎，同時印度及日本也是市場關注點。」

亞洲一直是高盛增長型投資的重要市場，2003至2020年期間，亞洲投資幾乎佔集團總投資額的一半。

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編輯：陳韻妍