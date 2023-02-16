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【機迷熱話】PS VR2下周上市　Sony搶先拆解裝置結構

科技 12:03 2023/02/16

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Sony PS VR2團隊公布PS VR2與其專屬PS VR2 Sense控制器的官方技術拆解影片，與玩家探究設備的內部結構。

Sony新產品PlayStation VR2（PS VR2）將於下周三（22日）正式上市，在各位機迷等到「頸都長」的時候，Sony PS VR2團隊就公布了PS VR2與其專屬PS VR2 Sense控制器的官方技術拆解影片，與玩家探究設備的內部結構。

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機械設計團隊Takamasa Araki在PS VR2頭戴裝置影片中，解釋他和團隊成員如何實現平衡配重且對稱的內部結構、提升遊戲舒適度的強化散熱系統、設備的光學技術，以及符合人體工學的極致舒適頭帶設計。他亦指出，這款頭戴裝置經過設計，雖然小巧，但仍保有高功能性和堅固耐用的結構。

第二部影片則著重探討PS VR2 Sense控制器。周邊設備設計團隊的Takeshi Igarashi就深入解析這款控制器的追蹤技術如何強化沉浸感，其中包括：可讓玩家做出更自然手勢的手指觸碰偵測，更有以DualSense無線控制器創意為根基的觸覺回饋和自適應扳機。

PS VR2將於下周三（22日）與超過30款首發遊戲同步在全球上市，售價為4,580港元。

【機迷熱話】Sony證實PS VR2　無法兼容初代PS VR遊戲

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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