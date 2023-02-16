【國策點睇】人行召開金融市場工作會議 動態監測樓市邊際變化

中國人民銀行日前召開2023年金融市場工作會議，對2023年重點工作進行安排部署。會議指出，動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的「16條」政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

早前人行、銀保監會建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。據中指研究院監測，金融支持房地產「16條」出台以來，銀行給予房地產企業的授信額度逾5.5萬億元人民幣。專家認為，有條件的城市可能將繼續優化差別化住房信貸政策，如調整限購、限貸、限售、限價等，更好地提振購房者信心和穩定購房者預期。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，上半年尤其是第二季房地產市場將出現較明顯的回暖勢頭，行業有望實現軟着陸，重新成為穩投資、穩增長的正向貢獻項。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛