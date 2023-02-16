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【國策點睇】人行召開金融市場工作會議 動態監測樓市邊際變化

股樓投資 11:41 2023/02/16

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中國人民銀行日前召開2023年金融市場工作會議，對2023年重點工作進行安排部署。會議指出，動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的「16條」政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。 

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

早前人行、銀保監會建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。據中指研究院監測，金融支持房地產「16條」出台以來，銀行給予房地產企業的授信額度逾5.5萬億元人民幣。專家認為，有條件的城市可能將繼續優化差別化住房信貸政策，如調整限購、限貸、限售、限價等，更好地提振購房者信心和穩定購房者預期。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，上半年尤其是第二季房地產市場將出現較明顯的回暖勢頭，行業有望實現軟着陸，重新成為穩投資、穩增長的正向貢獻項。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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責任編輯：林衛

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