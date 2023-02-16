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【券商點睇】再有藥物達成對外授權合作 石藥管綫升級進展良好

股樓投資 11:50 2023/02/16

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招商證券報告指出，石藥集團（01093）附屬的石藥巨石生物和Corbus公司達成Nectin-4ADC的全球授權合作，合作範圍覆蓋多個主要國家。根據此次協議，石藥巨石將獲得750萬美元的首付款，以及有望獲得不超過1.3億美元的開發及監管里程碑付款和不超過5.55億美元的銷售里程碑付款，且另有雙位數的銷售提成。

【同場加映】溫股知新：調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

在與Corbus達成合作之外，石藥巨石還與Elevation就SYSA1801達成海外授權合作，潛在付款高達約12億美元。該行相信上述BD交易反映了其優秀的ADC平台能力，還預計公司將達成更多潛在合作並進一步驗證其在ADC領域價值。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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招商證券維持石藥的目標價於14.4元不變，及維持「增持」評級。公司持續驗證其ADC平台能力，目前已完成兩項對外授權合作，且共有6項管線正處於研發階段，看好公司管綫升級進展和較強的資本配置潛力。

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青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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責任編輯：林衛

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港股 增持 目標價 石藥集團（01093）

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