英國皇家郵政遭勒索逾6億 自嘲：「我地只有虧損」

近年有不少大機構都曾被黑客勒索，黑客組織LockBit入侵英國皇家郵政系統，以機密文件作為要挾，要求皇家郵政（Royal Mail）支付8,000萬美元（約6.24億港元）的贖金。皇家郵政形容金額「荒謬」（absurd），拒絕支付款項，並自嘲稱他們「只有虧損」。

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LockBit公布的對話記錄顯示，皇家郵政自今年1月起一直和組織談判。LockBit在談判開始2周後，訂立8,000萬美元的贖金額度，指款項僅佔公司收入的0.5%。組織亦在對話中不斷敦促皇家郵政付款，並指若一旦數據外洩，皇家郵政向政府支付的罰款將會更多。

根據英國脫歐後保留的歐盟數據法案，若公司外洩個人數據，或被處於最高可達其年收入4%的罰款。但皇家郵政談判代表指，黑客混淆包裹服務收入，與母公司International Distribution Services （IDS）報告中的高收入。

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皇家郵政談判代表引用去年10月的一份報道表明，他們現時正錄得虧損。當時的報道指，皇家郵政錄得4.5億英鎊（約42.56億港元），或將裁員1萬人。LockBit則反指皇家郵政談判代表只是在「吹水」，並估計機構董事或持有價值1億英鎊（約9.46億港元）的加密貨幣，有能力支付贖金。

皇家郵政董事會於上月28日明言，不會支付贖金，強調機構只是規模較小的子公司，沒有黑客組織所認為的擁有的資源。LockBit回應表示，若皇家郵政想支付更少金額，就需還價，雙方可以進行建設性談判，而非在說謊後要求折扣。

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責任編輯：李俊儀