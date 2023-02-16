【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範

▲ Elon Musk表示，AI確實很有能力，但同時絕對是人類文明未來面臨的最大風險之一，伴隨著極大危機。

由OpenAI開發的ChatGPT近日成為科技界熱話，不論是其強大的能力或道德倫理問題，都受到大眾熱議。而作為OpenAI初期投資者之一的科技狂人馬斯克（Elon Musk），卻對人工智能（AI）技術相當憂慮，指ChatGPT凸顯AI的強大，甚至警告大眾應對此恐懼。

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據CNBC報道，Elon Musk早前在杜拜出席「世界政府高峰會（World Government Summit）」時表示，AI確實很有能力，但是把雙面刃，同時絕對是人類文明未來面臨的最大風險之一，伴隨著極大危機。

Elon Musk強調，現今汽車、飛機等都有規定的安全標準，但AI卻暫未有任何規範，憂慮AI為社會帶來的風險會比任何事來的要高。

事實上，Elon Musk過去也曾多次公開批評，AI有機會透過偽造假新聞、企業聲明、登入電郵帳戶等，以操控資訊，甚至引發戰爭，多次呼籲政府應主動立法監管AI。

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責任編輯：曾曉汶

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