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【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範

科技 11:16 2023/02/16

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Elon Musk表示，AI確實很有能力，但同時絕對是人類文明未來面臨的最大風險之一，伴隨著極大危機。

由OpenAI開發的ChatGPT近日成為科技界熱話，不論是其強大的能力或道德倫理問題，都受到大眾熱議。而作為OpenAI初期投資者之一的科技狂人馬斯克（Elon Musk），卻對人工智能（AI）技術相當憂慮，指ChatGPT凸顯AI的強大，甚至警告大眾應對此恐懼。

【AI應用】BuzzFeed引入AI生成內容　首個測試項目登場

【AI搵答案】不法分子曾利用ChatGPT　製作釣魚郵件內容

據CNBC報道，Elon Musk早前在杜拜出席「世界政府高峰會（World Government Summit）」時表示，AI確實很有能力，但是把雙面刃，同時絕對是人類文明未來面臨的最大風險之一，伴隨著極大危機。

Elon Musk強調，現今汽車、飛機等都有規定的安全標準，但AI卻暫未有任何規範，憂慮AI為社會帶來的風險會比任何事來的要高。

事實上，Elon Musk過去也曾多次公開批評，AI有機會透過偽造假新聞、企業聲明、登入電郵帳戶等，以操控資訊，甚至引發戰爭，多次呼籲政府應主動立法監管AI。

【AI性騷擾人類】歐盟規管將更嚴格？　意大利禁聊天機械人Replika收集資料

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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