▲ 【芯片大戰】台積電張忠謀告誡佩洛西：美國以為擲大錢可拓芯片產業太天真

美國前議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年高調到訪台灣，她最新接受《Politico》訪問時，憶述在午餐會遇上台積電創辦人張忠謀時，對方指拜登政府新簽的芯片法案斥520億美元補助芯片業僅是「好的開始」，但若美國認為可以迅速把世界上其中一個最複雜的電子製造產業本土化，這是非常天真的想法。

佩洛西引述張忠謀指，美國政府開出大額支票與建立自給自足的芯片產業之間，還有很長的距離。他解釋，芯片行業單是獲得材料已需要花大量心力，生產廠房需極高精確度，並非520億美元足以完全覆蓋。

他補充，半導體產業技術日新月異，稍不留神就會被超越，若真的想在半導體製造占有一席之地，未來必須持續擴大投資更新技術，否則沒多久這些耗費巨資建設的廠房與設備，就會淪為昂貴的過時硬體。

佩洛西又稱，張忠謀太太張淑芬曾嘗試打斷他的說話，以免他談論過多，同場的蔡英文總統則稱，張忠謀快人快語，一向敢言。

張忠謀多次看淡美國本土化芯片產業

張忠謀過去曾多次指出，因應當地高勞動力成本，美國要全面本土化芯片產業困難重重，成本效益遠不如美國集中設計芯片強項，再與全球化產業鏈合作。

不過，台積電也積極參與美國芯片法案的補貼，大額投資400億美元，在鳳凰城建立5納米製程工廠，預計2024年正式啟用生產。

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編輯：麥德銘