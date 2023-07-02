▲ 【新股IPO】瑞浦蘭鈞能源第二度遞表 傳集78億 上汽持有

內地動力電池及儲能鋰離子電池製造商瑞浦蘭鈞能源再度遞表，摩根士丹利及中信証券為聯席保薦人。集團去年虧損收窄50.6%至3.5億元（人民幣，下同），收入按年增加5.9倍至146.5億元；毛利率轉正至7.4%，2021年為負15.4%，電池產品銷售量16.61吉瓦時，為全球第十大新能源應用方面的鋰離子電池製造商。

瑞浦蘭鈞能源於2017年成立，專注於為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供解決方案，大股東為全球最大鎳生產商青山控股，持62.64%；上汽集團（滬：600104）持8.69%。

集團預期集資額將作擴大產能，包括溫州三期工廠、佛山及重慶工廠，分別涉總投資額52.9億元、42.3億元、57.7億元，料今年年產量77吉瓦時、明年132吉瓦時、2025年為150吉瓦時；以及研發先進鋰離子電池、先進材料及先進生產工藝的核心技術。

瑞浦蘭鈞能源於2022年12月提交上市申請，有關申請已過期，6月30日再度遞表。據彭博早前引述消息人士指，瑞浦蘭鈞能源原計劃最快於2023年上半年來港上市，聘任瑞信為聯席全球協調人，集資規模10億美元（約78億港元），若成事，將是繼中創新航 （03931） 去年10月上市以來，以及珍酒李渡 （06979） 後，今年集資額最大的IPO。

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編輯：陳韻妍