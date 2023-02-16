▲ 【新股IPO】瑞浦蘭鈞能源據報最快上半年在港上市、集資78億元 去年10月以來最大IPO

彭博引述消息人士指，內地動力電池及儲能鋰離子電池製造瑞浦蘭鈞能源，計劃最快於上半年來港上市，集資規模10億美元（約78億港元），若成事，將是繼中創新航 （03931） 去年10月上市以來，集資額最大的IPO。

報道指，瑞浦蘭鈞能源已聘任瑞信為聯席全球協調人，聯席保薦人則由摩根士丹利及中信証券擔任，但瑞浦蘭鈞能源有可能增聘更多投行。

瑞浦蘭鈞能源中期淨虧損擴大2.3倍

瑞浦蘭鈞能源於2017年成立，專注於為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供解決方案，大股東為全球最大鎳生產商青山控股。

瑞浦蘭鈞能源於去年12月提交上市申請，據初步招股書資料顯示，截至去年6月底止6個月，中期淨虧損擴大2.3倍至7.05億元人民幣，電池產品銷售量4.7吉瓦時。

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編輯：陳韻妍