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世銀行長提前結束任期 6月30日離任

環球社會熱點 10:45 2023/02/16

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世界銀行周三（15日）宣布，行長馬爾帕斯（David Malpass）將提前接近一年結束任期，於6月30日離任。

馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？ 【下一頁】

馬爾帕斯表示，對擔任世銀行長感到十分光榮及榮幸，非常自豪世銀在發展中國家面對前所未見危機時，能夠迅速﹑有規模﹑創新及有影響力地作出回應。

馬爾帕斯指他決定尋求新挑戰，希望在離任前幫助世界銀行領導層順利完成過渡。

2019年美國前總統特朗普（Donald Trump）提名馬爾帕斯，接任成為世銀行長。他的任期為5年，原定在2024年4月完成。如今馬爾帕斯提前近一年辭職，並在世銀財政年度結束時離開。

潛在接任人

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黑莉角逐2024美國大選 被揭曾稱各州有權脫離聯邦 【下一頁】

馬爾帕斯就任期間世銀經歷新冠疫情及俄烏戰爭等各大危機，世銀指馬爾帕斯在處理各大危機的金融應對手段打破紀錄。同時，他亦聚焦在增加經濟增長﹑減輕政府債務與降低貧窮政策上。

惟任期內亦不乏爭議事件，如他拒絕承認是否接受現時有科學證據顯示，燃燒化石燃料造成或加劇全球暖化。

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責任編輯：吳漢培

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