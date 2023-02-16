▲ 【中美貿易戰】橋水達里奧:中國在貿易戰中處領先地位惟兩國可避免軍事衝突 真正贏家是同時與中美打交道的人

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，中國在中美貿易戰中處於領先地位，但相信中美兩國之間的對峙，仍可避免升級為軍事衝突，而隨人民幣在國際貿易上使用更廣泛，而真正的贏家將是同時能與中美兩國打交道的人。

「若你從全球貿易數字及主導地位來看，中國已在貿易戰中取勝。」

達里奧指，美國似乎仍處於與內地發生軍事衝突的「邊緣」，但處於邊緣不意味會越過邊緣，相信仍可避免軍事衝突。

達里奧：美國面對的挑戰只要來自國內

現時中美正在人權、貿易、科技及市場之間競爭，而氣球事件令兩國關係再跌至低谷。

達里奧稱，美國面對的挑戰只要來自國內，包括基建、教育、政治衝突及領導能力惡化，產生貧富懸殊等問題，但基本上，「只要你保持健康及堅強，你就能在國內及國際間都富裕起來」。

外電早前報道，美國拜登政府據報正在計劃禁止中國接觸敏感的半導體技術，同時正勸阻其他盟國採取同樣措施，並致力減少對中國供應鏈的倚賴。

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編輯：陳韻妍