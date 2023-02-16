中大社科院與本地科創企業萬維數碼智能合作 開創「產學研」新一頁

▲ 香港中文大學常務副校長陳金樑教授（左1）、香港中文大學社會科學院院長趙志裕教授（左2）、MDAi董事長李應樵博士（右1）及MDAi行政總裁馬志雄博士（右2）簽署合作備忘錄。

中大社科院及萬維數碼智能有限公司的合作備忘錄由香港中文大學常務副校長陳金樑教授、香港中文大學社會科學院院長趙志裕教授、MDAi董事長李應樵博士及MDAi行政總裁馬志雄博士共同簽署。

▲ 合作備忘錄主禮嘉賓合照，左起：香港中文大學常務副校長陳金樑教授、MDAi董事長李應樵博士、香港中文大學建築學院主任田恆德教授、MDAi行政總裁馬志雄博士及香港中文大學社會科學院院長趙志裕教授。

「產學研」合作為社會帶來正面意義

陳金樑教授致辭時提到，繼MDAi與中大商業可持續發展中心的合作後，AI亦為中大社科院賦能是次簽署合作備忘錄有三大重要意義，包括符合「產學研」合作的趨勢；對科技為社會帶來的影響作研究；發揮社會科學院優勢，讓科技能服務社會，及為社會帶來正面影響。趙志裕教授亦感謝香港中文大學建築學院主任田恆德教授借出場地進行簽約儀式，並指能夠在一個沒有牆壁、通透的空間簽約，也象徵着是次合作同樣是開放、無界限，學科發展沒有疆界。趙志裕教授感謝MDAi關心年輕人的發展，期望學生能把握學習機會。他續指，是次的合作能將科技和社會的元素結合：「科研項目要利國利民，研究人員的心中要有人和社會，簽署合約儀式有助進一步探索社科院教學的新方向。」

▲ 李應樵博士期望是次合作能讓更多年輕人才關注本地創科發展，並透過擔任中大社科院的顧問，推動學術研究成果能夠真正落地，成為惠國惠民的項目。

探索創科多元領域 提升學習趣味



李應樵博士在致辭時分享：「這次與中大社科院合作有很多方面，除了設立中大的元宇宙校園外，我們雙方共同研發及探索不同的項目，包括：人工智能、數據科學、元宇宙、Digital Twin、區塊鏈，以及DOT/ NFT等技術；希望成果能應用於智慧城市、可持續發展城市、智能建築、Web 3.0教育等創新項目上，亦計劃在中大校園設立聯合實驗室，實行綫上綫下同時進行，既吸引更多同學有趣味地學習，也為同學帶來不同的實踐機會。」馬志雄博士在簽署儀式後亦透露，深度合作首先會開展元宇宙和AI的項目，學生可以在元宇宙實踐他們的創意，促進創作過程。李應樵博士補充：「由於現實世界裏存在許多限制，難去實踐和測試不同的創新意念，但在元宇宙，學生可以發揮他們天馬行空的創意和設計，非常容易地試驗自己的構思。」李應樵博士續指，這次的簽約儀式見證着「產學研」的合作，並以此鼓勵政府能夠對科技業界更為開放，提供更多的支持，促成「官產學研」四大方面的通力合作。