【業績｜保險股】宏利全年新造業務價值跌9%　季息加11%至0.365加元、周息率約5.3厘

▲ 【業績｜險壽股】宏利上季新造業務價值減9% 核心盈利按年跌2% 宣派0.365加元股息

宏利 （00945） 公布，2022年全年純利按年增2.7%至73億加元；核心盈利61.8億加元，按年倒退5.4%；新造業務價值總額為20.63億加元，按年跌9%；年度化保費等值銷售總額56.53億元，按年跌6.8%。宏利宣派季度股息0.365加元，折合約2.14港元，較去年同期和今年首三季各派0.33加元，增加11%。

宏利今早升0.5%，暫報152.4元。

因應匯率波動，宏利近3季雖維持派0.33加元股息，但折合港元匯價後有一定程度波動，綜合宏利近4季股息紀錄（見下表），宏利現價周息率約5.3厘。

每股股息 折合港元 第一季 0.33加元 2.016587 第二季 0.33加元 1.996467 第三季 0.33加元 1.932546 第四季 0.365加元 2.14（匯率暫未落實）

宏利季度新造業務價值跌9%

單計去年第4季業績，宏利季度純利按年跌9%至18.9億加元；核心盈利為17億加元，按年減少2%；新造業務價值錄得5.3億加元，按年倒退9%。年度化保費等值銷售錄得12.9億加元，按年減少12%。

截至12月底，「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率錄得 131% 水平。

另外，宏利稱，去年通過回購註銷總值19億加元，即佔已發行流通普通股的4.1%，計劃啓動「常規發行人要約」，在獲得多倫多證券交易所批准的前提下回購普通股 ，佔宏利已發行普通股不多於3%。

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記者：伍鍵文