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【港股市況】阿里巴巴、騰訊升1% 美團逆市跌 恒指高開134點（不斷更新）
美股反覆向好，港股反彈高開逾百點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開134點，開報20947點，科指升0.9%，報4328點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：43】港股早段升200點，重上21000點，報21021點，升209點，科指升1.8%，報4366點。
【09：42】新東方在綫 （01797） 升逾3%，新東方 （09901） 升逾4%。
【09：39】造車新勢力向上，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，蔚來 （09866） 升近半成，理想汽車 （02015） 升2%。
【09：38】超媒體 （00072） 回吐2成，低見0.8元。
【09：36】比特幣重上24000美元，FA南方比特幣 （03066） 、FA三星比特幣 （03135） 升逾11%，美圖公司 （01357） 升4%，歐科雲鏈 （01499） 升逾12%。
【09：31】西藏水資源 （01115） 開市升幅擴大至3成，高見0.54元。
【09：28】陽光房地產投資信託 （00435） 中期可分派收入跌8.7%至1.98億元，每基金單位分派減少9.8%至11仙，股價逆市低開0.6%。
【業績│房託】陽光房地產中期每基金單位分派減少9.8%至11仙、現價股息率6.86厘 寫字樓及商場出租率再降
【09：25】諾誠健華 （09969） 逆市低開近15%，開報10.36元，渤健退回諾誠健華BTK抑製劑全球權益。
【09：24】西藏水資源 （01115） 股價高開逾14%，開報0.47元，見大手成交，達4711萬元。
【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開134點，開報20947點，科指升0.9%，報4328點。
【09：13】期指開報20940點，升119點。
【08：49】恒指黑期升143點，報20895點，道指期貨跌1點，報34173點。
【08：39】【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先 Tesla無得比
【07：45】【Morning精點】高盛：HIBOR將會回升、籲沽恒生並買入兩隻銀行股｜兩款抽濕機表現不符聲稱
【07：45】港股ADR收報20858點，升46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報380.18元，較港收市價高3.18元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.11元，較港收市價高0.21元或0.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美1月零售數據升幅超預期，投資者擔憂通脹高企，長債息升破3.8厘，美股反覆拉鋸，尾市轉升，道指曾跌256點，收市升38點，報34128點；標指升11點，收報4147點；納指亦升110點或0.92%，報12070點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升 夜期收市升39點 富途美股升5%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科
責任編輯︰梁浩碩