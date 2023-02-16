【港股市況】科技股造好、京東升7%　三大中資電訊股破頂　恒指升479點重上10天綫、科指升4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆向好，港股半日反彈逾400點，重上10天綫。大市高開134點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升479點，報21292點，收復10天線（約21262點），成交639.8億元。科指升4.2%，報4467點。ATM升逾3%，京東 （09618） 升逾7%，中資電訊股造好破頂，中電信 （00728） 升逾6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：35】江南集團 （01366） 今早中途停牌，江南集團中午公布，以待根據公司收購及合併守則發出載有公司內幕消息的公告。

【12：33】【渣打業績】渣打去年稅前多賺3成至42.9億美元 末期息14美仙、宣布10億美元股份回購

【12：09】【業績│銀行股】東亞去年少賺17%至43.6億元、末期息0.17元 減值損失增加2.5倍至逾59億元

【12：00】恒生指數半日升479點，報21292點，重上10天線（約21262點），成交639.8億元。科指升4.2%，報4467點。ATM升逾3%，京東 （09618） 升逾7%，中資電訊股造好破頂，中電信 （00728） 升逾6%。

【12：00】【異動｜醫藥】新華製藥升5% 吡拉西坦通過治療療效評價

【11：40】恒指中午收市前升近450點，報21254點，升442點，於10天綫水平（約21262點）爭持。

【11：30】港交所 （00388） 造好，股價升3%，高見343元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.8%，深證升0.7%，創業板指升0.6%。

【11：06】三大中資電訊股齊破頂。中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見58.5元，聯通 （00762） 升逾3%，破頂高見6.06元，中電信 （00728） 升逾5%，破頂高見4.17元。

【10：58】【異動股】諾誠健華一度挫近3成 被渤健通知終止合作

【10：56】耀才證券 （01428） 升2%，高見1.5元。

【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣 中證監：仍允許存量境內投資者開展交易

【10：52】江南集團 （01366） 中途停牌，停牌前報0.355元，升62.8%，成交629萬元，今早曾破頂高見0.38元。

【10：52】區塊鏈概念股雄岸科技 （01647） 飈升51%，高見0.142元，成交142萬元。

【10：50】【新股IPO】瑞浦蘭鈞能源據報最快上半年在港上市、集資78億元 去年10月以來最大IPO

【10：39】京東 （09618） 升幅擴至近7%，高見216.6元。

【10：30】恒指最新升400點，升至21200點水平，ATM分別升逾3%。

【10：27】新東方在綫 （01797） 反彈幅度擴大至逾6%，高見51.7元。

【10：24】宏利 （00945） 績後向好，升0.5%，高見152.4元。

【業績｜保險股】宏利全年新造業務價值跌9% 季息加11%至0.365加元、周息率約5.3厘

【10：17】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 亦升近3%。

【10：15】大市升幅擴大至逾300點，報21126點，升314點，科指升3%，報4419點。

【10：10】藥明生物 （02269） 逆市偏軟，股價跌0.7%，低見59.3元。

【10：06】京東 （09618） 升幅擴大至半成，高見213.2元。

【09：58】南航 （01055） 、東航 （00670） 升3%，國航 （00753） 升半成。

【航空股數據】南航1月客運運力按年增25%

【航運股數據】東航1月整體旅客周轉量按年升43%

【09：57】超媒體 （00072） 轉升12%，高見1.17元，成交939萬元。

【09：50】網上醫療股造好，阿里健康 （00241） 升逾6%，平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 升逾5%。

【09：46】ATMXJ以京東 （09618） 表現最好，股價早段升逾3%，小米 （01810） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%。

【09：43】港股早段升200點，重上21000點，報21021點，升209點，科指升1.8%，報4366點。

【09：42】新東方在綫 （01797） 升逾3%，新東方 （09901） 升逾4%。

【09：39】造車新勢力向上，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，蔚來 （09866） 升近半成，理想汽車 （02015） 升2%。

【09：38】昨升逾1倍的超媒體 （00072） 回吐2成，低見0.8元。

【09：36】比特幣重上24000美元，FA南方比特幣 （03066） 、FA三星比特幣 （03135） 升逾11%，美圖公司 （01357） 升4%，歐科雲鏈 （01499） 升逾12%。

【09：31】西藏水資源 （01115） 開市升幅擴大至3成，高見0.54元。

【09：28】陽光房地產投資信託 （00435） 中期可分派收入跌8.7%至1.98億元，每基金單位分派減少9.8%至11仙，股價逆市低開0.6%。

【業績│房託】陽光房地產中期每基金單位分派減少9.8%至11仙、現價股息率6.86厘 寫字樓及商場出租率再降

【09：25】諾誠健華 （09969） 逆市低開近15%，開報10.36元，渤健退回諾誠健華BTK抑製劑全球權益。

【09：24】西藏水資源 （01115） 股價高開逾14%，開報0.47元，見大手成交，達4711萬元。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開134點，開報20947點，科指升0.9%，報4328點。

【09：13】期指開報20940點，升119點。

【08：49】恒指黑期升143點，報20895點，道指期貨跌1點，報34173點。

【08：39】【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先 Tesla無得比

【07：45】【Morning精點】高盛：HIBOR將會回升、籲沽恒生並買入兩隻銀行股｜兩款抽濕機表現不符聲稱

【07：45】港股ADR收報20858點，升46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報380.18元，較港收市價高3.18元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.11元，較港收市價高0.21元或0.2%。

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【07：30】美1月零售數據升幅超預期，投資者擔憂通脹高企，長債息升破3.8厘，美股反覆拉鋸，尾市轉升，道指曾跌256點，收市升38點，報34128點；標指升11點，收報4147點；納指亦升110點或0.92%，報12070點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升 夜期收市升39點 富途美股升5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩