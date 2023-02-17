【恒指夜期+ADR】夜期升32點守21000關　中概股指數轉跌（不斷更新）

美國生產價格上升，反映上遊通脹壓力，美滙指數升穿104關，美債息續高見3.87厘，美股原本再上演絕地反擊，道指由跌逾400點，一度追至僅跌86點，不過，儲局鷹派官員再發言，指支持下次會議加息0.5厘，道指再度跌逾400點收市。夜期在波動中升32點，收報21039點，中概股指數跌0.2%，收報7690點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 148.90 +0.4% 騰訊ADR 382.80 +0.1% 滙豐ADR 58.24 +0.2% 阿里巴巴美股 101.17 -0.9%

北水轉錄8.6億元淨流出 買中移動沽藥明騰訊

北水再次趁港股反彈沽貨，今日轉錄8.6億元淨流出。中移動 （00941） 錄3.5億元淨流入，中電信 （00728） 及美團 （03690） 分別錄2.9及2.5億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及藥明生物 （02269） 分別錄5.9及4.3億元淨流出。

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聯想升逾6%、藥明生物跌4% 恒指升175點、未企穩二萬一及10天綫

美股反覆向好，港股反彈逾百點，惟未企穩21000點及10天綫（約21262點）。大市高開134點，曾升494點高見21306點，午後升幅逐步收窄，恒指升175點，收報20987點，成交1229億元，科指升1.8%，報4367點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，京東升5%，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三大中資電訊股齊升2%破頂，藥明生物 （02269） 跌逾4%，聯想 （00992） 績前造好升逾6%，渣打 （02888） 績後升逾2%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 京東 212.60 +5.3 +30 -153 騰訊 382.60 +1.5 +28 13 阿里巴巴 102.10 +1.2 +21 29 銀娛 52.50 -1.7 -3 172 安踏 105.10 -1.5 -3 30 藥明生物 57.85 -4.3 -15 59

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期升32點，收報21039點

【23：21】夜期跌73點，報20934點

【19：07】【醫藥股】華領糖尿病藥上市以來銷售量達4900萬人幣

【18：53】恒指夜期跌55點，報20952點。

【18：56】【渣打業績】渣打洪丕正：內房業正達到低谷 現逐步恢復訊號 已作審慎撥備

【18：49】【騰訊700】騰訊爆款手遊《黎明覺醒：生機》 鐵定下周四推出

【18：49】合景泰富上月銷售跌39%

【18：32】【騰訊700】騰訊傳解散XR團隊 公司回應指變更硬件發展路徑

【17：44】【大行報告│渣打2888】券商：渣打經營情況正改善、回購規模較預期大 管理層指引符預期

【16：58】【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌 全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）

【16：44】【長和系】長江集團166家成員公司獲頒發「商界展關懷」標誌 20家獲頒最高嘉許類別標誌

【16：42】【香港經濟】香港失業率跌至3.4%、連跌9個月 零售業跌至4.2%

【16：40】【綠色債券】港府完成全球首筆政府代幣化綠色債券發行、集資8億元 余偉文：代幣化潛力無限

【16：27】【異動｜電訊股】中電信升7%後回氣、中移動創逾52周高 內媒：擬增加派息

【16：16】【香港經濟】中銀香港提高本港今年GDP預測 由2.8%上調至3.3%

【16：15】【業績│銀行股】東亞：今年港業務淨利息收入料增長可觀 對內房撥備的最壞時間已過

【16：10】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，京東升5%，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 三大中資電訊股齊升2%破頂，藥明生物 （02269） 跌逾4%，聯想 （00992） 績前造好升逾6%，渣打 （02888） 績後升逾2%，恒指升175點，收報20987點，未能企穩二萬一及10天綫，成交1229億元，科指升1.8%，報4367點。

【16：00】恒指U盤前升171點，報20983點。

【15：53】安踏 （02020） 尾市跌2%，低見104.2元。

【大行報告】大華繼顯：安踏丁世忠搬貨不傷及基本面 調低李寧申洲國際目標價

【15：44】大市收市前升約126點，報20938點。

【15：14】港股尾市升約150點，報20966點，升154點，科指升1.6%，報4357點。

【14：56】【異動｜電訊股】中電信升7%後回氣、中移動創逾52周高 內媒：擬增加派息

【14：53】香港航天科技 （01725） 最新跌2成，報11.8元，成交19億元。

【14：52】港股最新升逾200點，報21037點，升225點。

【14：42】藥明生物（022269）跌逾4%，低見57.45元。

【14：38】ATM升幅收窄至逾1%，恒指升幅收窄至約160點，報20972點，再次回落至21000點以下。

【14：30】恒指升幅進一步收窄至約200點。

【14：18】百度 （09888） 午後轉跌，最新股價偏軟跌0.5%，低見147元。

【14：16】超媒體 （00072） 回吐逾3成，低見0.57元，成交3592萬元。

【14：14】香港航天科技 （01725） 午後突轉跌，低見11.34元，最新14%，報12.8元，今早曾高見17.8元。

【14：13】大市升幅收窄至約250點，報21062點，科指升2.1%，報4379點。

【13：56】【渣打業績】渣打香港市場去年少賺9% 信貸減值增1.3倍

【13：21】聯想 （00992） 造好，股價升逾8%，高見7.15元，暫為表現最好藍籌。

【13：15】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升近3%，中電信 （00728） 升逾6%。

【13：06】耀才證券 （01428） 升幅擴大至近半成，高見1.54元。

【13：04】渣打 （02888） 升幅擴大至逾3%，高見70.7元。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後初段升逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%。

【13：01】渣打 （02888） 績後升幅擴大至近2%，高見69.3元，東亞 （00023） 績後續軟，跌0.4%。

【13：00】港股午後初段升約485點，報21297點，科指升4.3%，報4472點。

【12：35】江南集團 （01366） 今早中途停牌，江南集團中午公布，以待根據公司收購及合併守則發出載有公司內幕消息的公告。

【12：33】【渣打業績】渣打去年稅前多賺3成至42.9億美元 末期息14美仙、宣布10億美元股份回購

【12：09】【業績│銀行股】東亞去年少賺17%至43.6億元、末期息0.17元 減值損失增加2.5倍至逾59億元

【12：00】恒生指數半日升479點，報21292點，重上10天線（約21262點），成交639.8億元。科指升4.2%，報4467點。ATM升逾3%，京東 （09618） 升逾7%，中資電訊股造好破頂，中電信 （00728） 升逾6%。

【12：00】【異動｜醫藥】新華製藥升5% 吡拉西坦通過治療療效評價

【11：40】恒指中午收市前升近450點，報21254點，升442點，於10天綫水平（約21262點）爭持。

【11：30】港交所 （00388） 造好，股價升3%，高見343元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.8%，深證升0.7%，創業板指升0.6%。

【11：06】三大中資電訊股齊破頂。中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見58.5元，聯通 （00762） 升逾3%，破頂高見6.06元，中電信 （00728） 升逾5%，破頂高見4.17元。

【10：58】【異動股】諾誠健華一度挫近3成 被渤健通知終止合作

【10：56】耀才證券 （01428） 升2%，高見1.5元。

【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣 中證監：仍允許存量境內投資者開展交易

【10：52】江南集團 （01366） 中途停牌，停牌前報0.355元，升62.8%，成交629萬元，今早曾破頂高見0.38元。

【10：52】區塊鏈概念股雄岸科技 （01647） 飈升51%，高見0.142元，成交142萬元。

【10：50】【新股IPO】瑞浦蘭鈞能源據報最快上半年在港上市、集資78億元 去年10月以來最大IPO

【10：39】京東 （09618） 升幅擴至近7%，高見216.6元。

【10：30】恒指最新升400點，升至21200點水平，ATM分別升逾3%。

【10：27】新東方在綫 （01797） 反彈幅度擴大至逾6%，高見51.7元。

【10：24】宏利 （00945） 績後向好，升0.5%，高見152.4元。

【業績｜保險股】宏利全年新造業務價值跌9% 季息加11%至0.365加元、周息率約5.3厘

【10：17】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 亦升近3%。

【10：15】大市升幅擴大至逾300點，報21126點，升314點，科指升3%，報4419點。

【10：10】藥明生物 （02269） 逆市偏軟，股價跌0.7%，低見59.3元。

【10：06】京東 （09618） 升幅擴大至半成，高見213.2元。

【09：58】南航 （01055） 、東航 （00670） 升3%，國航 （00753） 升半成。

【航空股數據】南航1月客運運力按年增25%

【航運股數據】東航1月整體旅客周轉量按年升43%

【09：57】超媒體 （00072） 轉升12%，高見1.17元，成交939萬元。

【09：50】網上醫療股造好，阿里健康 （00241） 升逾6%，平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 升逾5%。

【09：46】ATMXJ以京東 （09618） 表現最好，股價早段升逾3%，小米 （01810） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%。

【09：43】港股早段升200點，重上21000點，報21021點，升209點，科指升1.8%，報4366點。

【09：42】新東方在綫 （01797） 升逾3%，新東方 （09901） 升逾4%。

【09：39】造車新勢力向上，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，蔚來 （09866） 升近半成，理想汽車 （02015） 升2%。

【09：38】昨升逾1倍的超媒體 （00072） 回吐2成，低見0.8元。

【09：36】比特幣重上24000美元，FA南方比特幣 （03066） 、FA三星比特幣 （03135） 升逾11%，美圖公司 （01357） 升4%，歐科雲鏈 （01499） 升逾12%。

【09：31】西藏水資源 （01115） 開市升幅擴大至3成，高見0.54元。

【09：28】陽光房地產投資信託 （00435） 中期可分派收入跌8.7%至1.98億元，每基金單位分派減少9.8%至11仙，股價逆市低開0.6%。

【業績│房託】陽光房地產中期每基金單位分派減少9.8%至11仙、現價股息率6.86厘 寫字樓及商場出租率再降

【09：25】諾誠健華 （09969） 逆市低開近15%，開報10.36元，渤健退回諾誠健華BTK抑製劑全球權益。

【09：24】西藏水資源 （01115） 股價高開逾14%，開報0.47元，見大手成交，達4711萬元。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 逆市跌近1%，恒指高開134點，開報20947點，科指升0.9%，報4328點。

【09：13】期指開報20940點，升119點。

【08：49】恒指黑期升143點，報20895點，道指期貨跌1點，報34173點。

【08：39】【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先 Tesla無得比

【07：45】【Morning精點】高盛：HIBOR將會回升、籲沽恒生並買入兩隻銀行股｜兩款抽濕機表現不符聲稱

【07：45】港股ADR收報20858點，升46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報380.18元，較港收市價高3.18元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.11元，較港收市價高0.21元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美1月零售數據升幅超預期，投資者擔憂通脹高企，長債息升破3.8厘，美股反覆拉鋸，尾市轉升，道指曾跌256點，收市升38點，報34128點；標指升11點，收報4147點；納指亦升110點或0.92%，報12070點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升 夜期收市升39點 富途美股升5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩