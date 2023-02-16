【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比

▲ 【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先 特斯拉「無得比」

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）表示，在中國市場，特斯拉（Tesla 美︰TSLA）與比亞迪 （01211） 相比可謂相形見絀，又稱比亞迪是他至今最喜歡的股票。

芒格表示，從來沒有幫巴郡做過任何與比亞迪一樣出色的事，而且只此一次。巴郡對比亞迪的初始投資現在價值約80億或90億美元，是一個相當不錯的回報率。他表示，以比亞迪目前股價計，市值超過平治，指比亞迪不是一隻便宜的股票，但是一間非常出色的公司。

他稱，比亞迪去年在中國汽車業務的稅後利潤逾20億美元，令人難以置信。若算上其在中國的所有汽車製造空間，那將佔整個曼哈頓島的很大一部分，而幾年前還是寂寂無名。

當問及更喜歡比亞迪還是特斯拉作為投資時，芒格表示答案很簡單，特斯拉去年在中國減價2次，至於比亞迪則加價，指比亞迪在中國遠遠領先特斯拉，「這幾乎是荒謬的」（it’s almost ridiculous）。

芒格稱比亞迪CEO王傳福與眾不同，是個天才和工作狂。另一方面，他也稱讚馬斯克才華橫溢，與眾不同，表示不買他的股票，但也不做空。

巴郡於2008年9月首次買入約2.2億股比亞迪股，受惠電動車大幅增長，比亞迪股價過去10年累升逾6倍。比亞迪股價愈來愈高，巴郡過去一年一直減持。

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責任編輯︰梁浩碩