  • 15°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 09:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比

股市 08:39 2023/02/16

分享：

分享：

【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　特斯拉「無得比」

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）表示，在中國市場，特斯拉（Tesla 美︰TSLA）與比亞迪 （01211） 相比可謂相形見絀，又稱比亞迪是他至今最喜歡的股票。

芒格表示，從來沒有幫巴郡做過任何與比亞迪一樣出色的事，而且只此一次。巴郡對比亞迪的初始投資現在價值約80億或90億美元，是一個相當不錯的回報率。他表示，以比亞迪目前股價計，市值超過平治，指比亞迪不是一隻便宜的股票，但是一間非常出色的公司。

他稱，比亞迪去年在中國汽車業務的稅後利潤逾20億美元，令人難以置信。若算上其在中國的所有汽車製造空間，那將佔整個曼哈頓島的很大一部分，而幾年前還是寂寂無名。

當問及更喜歡比亞迪還是特斯拉作為投資時，芒格表示答案很簡單，特斯拉去年在中國減價2次，至於比亞迪則加價，指比亞迪在中國遠遠領先特斯拉，「這幾乎是荒謬的」（it’s almost ridiculous）。

芒格稱比亞迪CEO王傳福與眾不同，是個天才和工作狂。另一方面，他也稱讚馬斯克才華橫溢，與眾不同，表示不買他的股票，但也不做空。

巴郡於2008年9月首次買入約2.2億股比亞迪股，受惠電動車大幅增長，比亞迪股價過去10年累升逾6倍。比亞迪股價愈來愈高，巴郡過去一年一直減持。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪套現10.9億元　料今年累沽55億元

【比亞迪1211】比亞迪升逾半成　在日本啟動銷售乘用電動車、2025年底前開100家店

【比亞迪盈喜】比亞迪高開3%　料至少賺160億人幣破紀錄　遠超市場預期

責任編輯︰梁浩碩

港股 比亞迪股份（01211） 比亞迪 減持 巴菲特 Tesla 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴、騰訊升1%　美團逆市跌　恒指高開134點（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】美業績期尾聲咩股可跟？港股續調整幾時吼位入？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
【日圓走勢】每百日圓兌港元見5.89算　日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、料任內結束超寬鬆貨幣政策
【日圓走勢】每百日圓兌港元見5.89算　日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、料任內結束超寬鬆貨幣政策
【有線寬頻1097】有線寬頻復牌高開近45%半日升幅削半　收費電視6月1日停播　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）
【有線寬頻1097】有線寬頻復牌高開近45%半日升幅削半　收費電視6月1日停播　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）
【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤　本輪最多　銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤　本輪最多　銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）
【美股收市】零售佳憂通脹 長債息越3.8厘 納指倒升0.9% 道指喘穩
【美股收市】零售佳憂通脹 長債息越3.8厘 納指倒升0.9% 道指喘穩
【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果
【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款