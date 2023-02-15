【恒大3333】恒大肖恩：加強內部風險評和管理體系建設「絕不停步」　續籲各方給集團一些時間

▲ 恒大肖恩：加強內部風險評和管理體系建設「絕不停步」 籲各方給與一些時間

中國恒大 （03333） 及恒大物業 （06666） 公布恒大物業134億元（人民幣，下同）存款被銀行強制執行發表獨立調查主要結果後，恒大行政總裁肖恩再接受《21世紀經濟報道》的訪問指，儘管調查有了結論，但集團和公司在風險化解委員會公司法律顧問和合規顧問的監督、建議下，加強力度進行內部風險評估和管理體系的建設絕不會停步。

恒大物業134億存款質押調查結果，看【下一頁】

肖恩續指，懇請各方能夠繼續給與恒大和恒大物業一些時間，集團將全力支持兩家境外上市公司主體，積極探討在依法依規的前提下，以適當方式推出行之有效的補救措施，同時，恒大也將遵循香港法律及相關監管規定繼續做好信披工作，配合好香港聯交所等機構的詢問。

肖恩提到是次調查等都是集團正視管理失當問題、努力推動風險化解的重要舉措，展現了集團聚集資源經營化險的堅定決心。

恒大物業段勝利：歸還佔款仍有很大不確定性

恒大物業執行董事段勝利指，自存款被強制劃扣後，公司在深刻反思的同時，也積極整改、努力補救，聘請內控顧問協助、督促公司不斷著力加強對自身管理和運營的規範。同時，儘管恒大流動性緊張、債務負擔沉重，歸還佔款仍有很大不確定性，但公司積極與恒大管理層商討相關解決方案，力爭盡快推動化解佔款相關問題。

恒大和恒大物業或已遭香港監管部門調查

報道引述法律專家指，這次調查報告正式結果的公佈，意味著恒大和恒大物業的「自查自糾」告一段落，但這絕不意味著針對這件事情的法律程序和相關調查已經結束。不過，香港證監會和香港聯交所等香港證券市場的監管機構可能已經開始對上述兩家上市公司的調查。

該專家又指，根據慣例，這類調查一般會在保密前提下進行，儘管是否開展調查及具體進展外界和市場無從得知，但有經驗的市場人士不會認為上述兩家公司的涉事人員會輕鬆過關，尤其是該事件涉及到時任恒大物業管理層失職以及內控制度缺失導致控股股東損害中小股東利益，中小股東甚至可能訴諸法律並尋求救濟。

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編輯：袁諾曦