【儲局官員】威廉斯：今年通脹或高於預期　料利率年底處於5厘至5.5厘之間

隨著經濟數據繼續熾熱，市場對美國加息預期不斷升溫，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）受訪時表示，現時市場對利率充斥著不同範圍的預測，他認為利率在年底前處於5厘至5.5厘之間，會是最正確的框架。

他表示，市場對利率今年年底的預測要麼在5厘至5.25厘之間，要麼在5.25厘至5.5厘，目前對他來說，似乎是現時最正確的框架。

威廉斯認為在勞動力市場強勁的情況下，顯然存在通脹在更高水平停留時間較預期長的風險，令聯儲局可能需要把利率上調到更高水平。他同意有跡象表明，經濟明顯持續強於許多人的預期，今年通脹也有可能會高於預期。

他又預期聯儲局最終需要在明年和2025年進行減息，預測通脹最終將回落至2%的目標水平。

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編輯：葉志偉