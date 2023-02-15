  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】恒大物業134億存款質押調查結果　反映存在內控問題　不建議恢復夏海鈞等人職務

股市 22:48 2023/02/15

分享：

分享：

恒大物業134億存款質押調查結果　反映存在內控問題　

中國恒大 （03333） 及恒大物業 （06666） 公布，就恒大物業134億元（人民幣，下同）存款被銀行強制執行發表獨立調查主要結果。據獨立委員會觀察，質押事件反映恒大存在潛在的內控問題，建議恒大推進委任內控顧問，對集團內控進行全面評估、通過定期匯報，監督附屬公司就適用法規和上市規則的合規事務，以及重新審視就使用個人和公司印章有關的協議和做法等。

恒大重申，正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項 。

據委員會調查指，恒大的內控問題包括時任的某些董事所作的行為並不符合公司對董事的預期標準；雇員在促成該質押安排處理內部審批時所表現出的服從性，顯示需要更多有關一般合規要求的培訓；批准交易者應就這些交易的不尋常情況提出詢問。

還有，恒大物業和恒大共用處所保管公司印章，及使用相互連通並有時重叠的用印審批系統，使得恒大物業附屬公司的公司印章有可能在獲得公司或恒大地產的高級管理人員批准，但未得恒大物業管理層批准的情況下被使用等。

由於時任行政總裁夏海鈞在內的三名高層有參與質押事件的安排，恒大董事會於去年7月時決議請他們辭任職務。獨立委員會指，不建議恢復他們的職務。

事件源於2020年12月中至下旬，基於恒大的資金需求，集團提出開展一個專項融資業務，利用附屬公司對外做質押，為第三方向銀行申請融資提供擔保，而第三方獲取資金後投入到恒大，以支付2021年2月負債或應付款。

事件涉及三組存單質押擔保，分別為20億、87億，及27億元。是次報告披露，牽涉恒大物業的6家附屬公司為多家第三方公司融資提供該等質押。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【恒大3333】恒大：首8個月合約銷售逾181億人幣　正與恒大物業商討償還134億存款質押

【恒大危機】恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企　恒大債權人要求解釋為何無事前披露

編輯：袁諾曦

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】哈克：大手加息日子已經過去　目前利率正接近限制性水平

下一篇文章

【美股開市】美零售強勁憂通脹　美滙衝104關　道指跌181點　納指跌0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股開市】美零售強勁憂通脹　美滙衝104關　道指跌181點　納指跌0.3%（不斷更新）
【美股開市】美零售強勁憂通脹　美滙衝104關　道指跌181點　納指跌0.3%（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤　本輪最多　銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤　本輪最多　銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄59.1億淨流入　今年以來最多　大手吸指數ETF沽騰訊工行　恒指夜期微升9點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄59.1億淨流入　今年以來最多　大手吸指數ETF沽騰訊工行　恒指夜期微升9點（不斷更新）
【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果
【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果
【有線寬頻1097】有線寬頻復牌高開近45%半日升幅削半　收費電視6月1日停播　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）
【有線寬頻1097】有線寬頻復牌高開近45%半日升幅削半　收費電視6月1日停播　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款