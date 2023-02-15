【恒大3333】恒大物業134億存款質押調查結果　反映存在內控問題　不建議恢復夏海鈞等人職務

▲ 恒大物業134億存款質押調查結果 反映存在內控問題

中國恒大 （03333） 及恒大物業 （06666） 公布，就恒大物業134億元（人民幣，下同）存款被銀行強制執行發表獨立調查主要結果。據獨立委員會觀察，質押事件反映恒大存在潛在的內控問題，建議恒大推進委任內控顧問，對集團內控進行全面評估、通過定期匯報，監督附屬公司就適用法規和上市規則的合規事務，以及重新審視就使用個人和公司印章有關的協議和做法等。

恒大重申，正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項 。

據委員會調查指，恒大的內控問題包括時任的某些董事所作的行為並不符合公司對董事的預期標準；雇員在促成該質押安排處理內部審批時所表現出的服從性，顯示需要更多有關一般合規要求的培訓；批准交易者應就這些交易的不尋常情況提出詢問。

還有，恒大物業和恒大共用處所保管公司印章，及使用相互連通並有時重叠的用印審批系統，使得恒大物業附屬公司的公司印章有可能在獲得公司或恒大地產的高級管理人員批准，但未得恒大物業管理層批准的情況下被使用等。

由於時任行政總裁夏海鈞在內的三名高層有參與質押事件的安排，恒大董事會於去年7月時決議請他們辭任職務。獨立委員會指，不建議恢復他們的職務。

事件源於2020年12月中至下旬，基於恒大的資金需求，集團提出開展一個專項融資業務，利用附屬公司對外做質押，為第三方向銀行申請融資提供擔保，而第三方獲取資金後投入到恒大，以支付2021年2月負債或應付款。

事件涉及三組存單質押擔保，分別為20億、87億，及27億元。是次報告披露，牽涉恒大物業的6家附屬公司為多家第三方公司融資提供該等質押。

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編輯：袁諾曦