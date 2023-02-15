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【儲局官員】洛根：貨幣政策做太少將令通脹重臨　不排除暫停加息後重新提高利率

宏觀解讀 22:20 2023/02/15

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美國1月通脹數據升幅超市場預期，達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，為了確保通脹持續下降，可能需要將利率上調至比先前預期更高的水平，又認為市場不應該鎖定具體利率水平或路徑。

貨幣政策做得太少或導致通脹重臨

她指出，如果需要通過持續加息來應對經濟前景的變化或抵消貨幣環境的不適當寬鬆，必須做好在比預期更長的一段時間內加息的準備。又認為當前貨幣政策面臨兩個風險，若做得太少會導致通脹捲土重來，做得太多則會對勞動力市場帶來過度痛楚。認為「最重要的」風險會是做得太少。

此外，洛根認為不應該鎖定一個具體的終端利率（Terminal Rate）水平或精確的利率路徑，僅預計當局需要繼續逐步提高聯邦基金利率，直到有足夠令人信服的證據表明通脹可用持續且及時的方式回到2%目標水平。

她補充，決策者即使在停止加息後也可能需要保持靈活性，因為或有必要在暫停加息後重新提高利率。洛根今年在貨幣政策上有投票權。

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編輯：葉志偉

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