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【人壽保險】蘇黎世香港去年APE增68%　首季推儲蓄型人壽保

Hot Talk 22:17 2023/02/15

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【人壽保險】蘇黎世香港去年APE增68%　首季推儲蓄型人壽保

蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉表示，即將於首季推出儲蓄型人壽保險產品「萬用壽險計劃」及啟用全新網上自助平台，前者為公司近十年來首項非投資相連儲蓄產品，有助客戶傳承財富。

蘇黎世保險又稱，去年人壽業務增長可觀，2022年度化保費（APE）按年升68%，取得新壽險牌照前相比錄得五倍以上的增長，新業務價值（NBV）增達十倍以上。

歐睿暉稱，展望新一年，隨著中港通關，以及兩地居民對通脹及醫療成本上漲的憂慮，對健康保障的需求將有增無減，壓抑近三年的購買力亦隨之釋放，蘇黎世香港冀好迎接大灣區以及各種市場機遇。

歐睿暉又透露，全新網上自助平台將推出簡單人壽保障產品作為起步點，期望在素來穩健的獨立理財顧問渠道基礎之上增加更多可能性。

蘇黎世保險計劃第至第三季度將推保障型投連險產品，將豐富現有的投連險產品組合，以較高的身故保障成分滿足客戶不同的儲蓄投資及保障需要。同時公司正積極籌備分別為直接和中介渠道而設的危疾產品，暫定將於今年下半年推出。

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編輯：李哲毅

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