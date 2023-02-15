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【美國通脹】景順：股市在通脹見頂後2至3年表現理想　回吐可視買入良機

股市 22:01 2023/02/15

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景順：股市在通脹見頂後2至3年表現理想　回吐可視買入良機

美國1月CPI略高於預期，按年增長6.4%及核心CPI按年增長5.6%。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，年初以來美國股市似乎正消化「軟著陸」預期，貨幣政策對經濟的影響一般會滯後12至18個月，料政策緊縮將在未來數月發揮作用，通脹及增長均會有所放緩。

他又指，從以往來看，股市一般會在通脹觸頂後的2至3年表現理想。因此，即便通脹放緩速度不及部份人士預期，市場或有所動盪，但這並未改變景順對未來一年風險資產的樂觀看法。

趙耀庭認為，今年市場仍將步入持續復甦之路，但過程未必一帆風順。隨著經濟走弱及有關衰退即將到來的憂慮加劇，股市或會回吐近期錄得的部分升幅，但他認為可將此視作一個買入的良機，因為聯儲局可能不得不放鬆緊縮立場。

相關文章：

【英國通脹】英國1月CPI按年升幅放緩至10.1%、低於預期　零售物價指數維持升13.4%

【儲局官員】巴金：1月通脹數據符合預期　高利率需要維持一段長時間　

【美國經濟】景順：市場對經濟衰退過慮　料全球風險承受程度將回升

編輯：袁諾曦

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