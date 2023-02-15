英國1月通脹率10.1%　連續第3個月下降

英國1月份通脹率連續第3個月下降，達到10.1%，低於經濟學家的預期，但食品和能源價格持續高企，繼續為英國家庭帶來壓力。

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《路透社》經濟學家曾預測，英國12月份的通脹率降至10.5%後，通脹率將降至10.3%。當地自10月份創下41年高位11.1%以來，通脹率一直在下降。

根據英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）的數據，樓房、天然氣和電力、食品和非酒精飲料價值高企，仍是通脹最大因素；而價格下降幅度最大的是交通、餐廳和酒店。

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英國國家統計局周二報道，當地僱員薪酬繼續落後於通脹，10月至12月期間，英國僱員的平均總工資同比增長5.9%。

通脹率在2022年飆升，主要是各國為應對俄羅斯入侵烏克蘭，影響石油和天然氣供應，導致能源價格飆升所致。

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