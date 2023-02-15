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【何去何從】首次有明確時間表　馬斯克有意於今年底任命Twiiter下任CEO

環球政經 20:48 2023/02/15

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全球首富馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，外界相當關注日後會否由其他人出任該公司行政總裁。本周三，馬斯克在一個峰會上表示，自己有意卸任Twitter行政總裁，計劃今年年底前找到繼任者。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

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馬斯克近日出席在杜拜召開的世界政府峰會（World Government Summit），當地時間星期三，他表示有意於2023年底卸任Twitter行政總裁，並找到繼任人。這也是馬斯克第一次給出明確的辭任計劃。

當被問及是否已經為Twitter物色到新的行政總裁，以及繼任者何時上任時，馬斯克就表示，在新人上場前，他需要「穩定」公司，並確保其財務狀況良好，產品路綫圖清晰。他稱：「今年年底可能是找其他人來管理Twitter的好時機，因為我認為其時公司應處於一個穩定的狀態。」

【比亞迪1211】股神再出手減持比亞迪 沽423.5萬股套現11億  股權降至11.87%【見下頁

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去年12月，身兼數職的馬斯克就在Twitter上進行「民調」，就他是否應該辭去Twitter行政總裁一職進行投票，大多數受訪者支持他辭職。馬斯克於幾日後，發推文表示若然找到一個「夠蠢」的人來接受這份工作，自己將辭去Twitter行政總裁一職。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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撰文 : 陳楚琨

收購 產品 經濟 馬斯克 辭職 Twitter

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