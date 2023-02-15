【何去何從】首次有明確時間表　馬斯克有意於今年底任命Twiiter下任CEO

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，外界相當關注日後會否由其他人出任該公司行政總裁。本周三，馬斯克在一個峰會上表示，自己有意卸任Twitter行政總裁，計劃今年年底前找到繼任者。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

馬斯克近日出席在杜拜召開的世界政府峰會（World Government Summit），當地時間星期三，他表示有意於2023年底卸任Twitter行政總裁，並找到繼任人。這也是馬斯克第一次給出明確的辭任計劃。

當被問及是否已經為Twitter物色到新的行政總裁，以及繼任者何時上任時，馬斯克就表示，在新人上場前，他需要「穩定」公司，並確保其財務狀況良好，產品路綫圖清晰。他稱：「今年年底可能是找其他人來管理Twitter的好時機，因為我認為其時公司應處於一個穩定的狀態。」

【比亞迪1211】股神再出手減持比亞迪 沽423.5萬股套現11億 股權降至11.87%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

去年12月，身兼數職的馬斯克就在Twitter上進行「民調」，就他是否應該辭去Twitter行政總裁一職進行投票，大多數受訪者支持他辭職。馬斯克於幾日後，發推文表示若然找到一個「夠蠢」的人來接受這份工作，自己將辭去Twitter行政總裁一職。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機