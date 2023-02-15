【網易9999】網易9999手遊《逆水寒》採用ChatGPT同源的底層AI技術 做到無設定自由交互

近日ChatGPT熱爆，網易（09999）表示，旗下雷火事業群在遊戲開發過程中已大量採用AI技術，手遊《逆水寒》的智能NPC系統更即時採用了ChatGPT同源的底層AI技術，可做到無設定自由交互。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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網易又指，作為網易2023年首個獲得版號的超級項目，在開發《逆水寒》的初期便立志打造一個「萬物皆可交互」的自由開放世界，而智能NPC正是其中的重要一環。

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撰文：張以正