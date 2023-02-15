  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易9999】網易9999手遊《逆水寒》採用ChatGPT同源的底層AI技術 做到無設定自由交互

股樓投資 20:28 2023/02/15

分享：

分享：

近日ChatGPT熱爆，網易（09999）表示，旗下雷火事業群在遊戲開發過程中已大量採用AI技術，手遊《逆水寒》的智能NPC系統更即時採用了ChatGPT同源的底層AI技術，可做到無設定自由交互。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

網易又指，作為網易2023年首個獲得版號的超級項目，在開發《逆水寒》的初期便立志打造一個「萬物皆可交互」的自由開放世界，而智能NPC正是其中的重要一環。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

撰文：張以正

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 港股

下一篇文章

【金管局出手】高盛料港元拆息升利銀行股估值 3大股份最新目標價一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款