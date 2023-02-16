【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易　

▲ 【禁跨境炒股】中證監回應：證券公司能全面準確理解監管要求 不會無故限制存量客戶交易

中證監新聞發言人周三（15日）回應市場關注境外持牌機構非法跨境展業規範整改情況時指出，絕大部分涉及此類業務的證券公司，正在積極落實相關整改要求，停止了違規新增開戶。相關證券公司及其境外子公司能夠全面準確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。並指部分媒體報道不客觀、不屬實。

對非法跨境展業的規範整改工作，均按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則開展。

耀才：中國監管機構已發出最新的指引

耀才證券指，鑑於中國監管機構已發出最新的指引， 釐清國內人士透過境外機構已開立的帳戶可以繼續交易，因此公司在得到清晰的指引下，現決定讓國內所有客戶的帳戶繼續進行各類交易。

中證監指，當局的核心要求是禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其開立新賬戶，但仍允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外賬戶轉入增量資金時，應當嚴格遵守外滙管理的有關規定。

富途證券及老虎證券周三股價急升

富途證券（美：FHL）及老虎證券周三股價急升，富途收市升4.9%，收報50.21美元，成交3.5億美元。老虎證券分別升逾9%及7%。老虎證券（美：TIGR）升6.2%，收報4.09美元，成交623萬美元。

中證監指，2022年12月30日，依法推進對富途控股、老虎證券非法跨境展業的整治工作，並配發了新聞稿。 2023年1月13日，正式發布《證券經紀業務管理辦法》，明確將加強對非法跨境經紀業務的日常監管，穩步有序推進整改規範工作。按照同一類業務實施統一監管的原則，近日，中證監部署開展了境內證券公司境外子公司非法跨境展業的規範整改工作。

中證監表示，下一步將督促有關證券公司及其子公司落實好相關法律法規要求，穩步推進規範整改工作，維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。同時，將繼續加強與境內外監管部門的監管合作，確保整改工作順利推進，維護市場平穩運行。

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記者：譚志偉