【新股IPO】四環藥業旗下軒竹生物已遞交上市申請

四環藥業（00460）旗下軒竹生物已向港交所遞交上市申請，並已委聘中金為保薦人，建銀國際為財務顧問。成立於2001年的軒竹生物，暫時仍未進行任何商業及產品銷售，2022年其他收入增1倍至1392.3萬元人民幣，收益淨額按年增39.8%至1510萬元人民幣，年內虧損按年擴大34.5%至7.25億元。

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截至最後可行日期共有3款臨床階段在研產品，4款臨床前在研產品，核心產品為預防50歲或以上成人水痘帶狀疱疹病毒「生蛇」的LZ901，料首季完成第2期臨床試驗，2月啟動美國第1期臨床試驗，料明年首季完成試驗並啟動第2期，2025年第四季啟動第3期試驗，2027年第二季完成。

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公司預計集資所得的40.7%將用作核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；20.9%為珠海二期商業 生產設施建設；12.3%於治療免疫性疾病抗體注射劑K3的臨床開發、製造及商業化；8.4%為治療白血病及淋巴瘤抗體注射液K193的臨床開發及製造；7.7%於為其他在研產品的新藥臨床試驗前（IND）研究及臨床開發及製造；10%為集團一般營運用途。

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記者：張以正