【內房危機】官媒：房地產支持政策應更精準　惟警惕新一輪房價過快上漲

▲ 官媒：房地產支持政策應更精準 惟警惕新一輪房價過快上漲

官媒《經濟日報》表示，房地產調控政策應進一步提升精準度，聚焦剛性和改善性住房需求。從需求端，應繼續加大差別化住房信貸政策實施力度。不僅應繼續給予剛需購房者大力支持，而且改善性住房需求的相關支持政策也應進一步細化和落實。然而，有些城市隨著市場回暖以及資金向房地產行業集中，應該警惕再度出現新一輪房價過快上漲，以及投機炒作行為。

文章指，房地產市場在部分城市呈現難得回暖態勢。一些城市新房售樓處看房的多了，二手房中介帶看量大了，疫情的影響逐步消散，宏觀經濟現向好趨勢，積攢了一兩年的需求有望逐步釋放。春節前後，成都、蘇州、天津等多城市商品房成交量較為明顯增長。不但量漲，從有關機構的統計看，房價也出現了止跌企穩態勢。

不過，較為明顯的回暖趨勢僅出現在部分城市。當前，房地產市場的分化依然比較明顯，房地產市場的複蘇仍在路上。在不少非熱點城市，房地產市場仍相對平淡，觀望情緒濃厚。總體而言，居民對住房消費仍存在信心偏弱、需求不足的問題。

提醒謹防投機炒作風氣捲土重來

文章提醒，精準調控還應體現有支持也有抑制，熱點城市須避免引發新的泡沫風險。當前，一些熱點城市的熱度迅速回升，可能面臨新一輪房價上漲壓力，應該謹防投機炒作風氣捲土重來，房地產調控政策在支持剛需和改善性住房需求的同時，要防止房價重回過快上漲軌道。

在個別熱點城市，利用創業貸、消費貸、經營貸等進入樓市過度鼓勵購房的行為又開始抬頭。消費者應該清醒認識到，儘管當前有關部門和各地出台了不少針對房地產市場的鼓勵支持政策，目的在於促進房地產市場企穩回暖，而不是鼓勵炒房。

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編輯：袁諾曦