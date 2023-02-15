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【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘

股市 19:18 2023/02/15

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【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘

富邦銀行發布高息港元定期存款優惠 ，年利率達4厘，存款額100萬元或以上新資金，存期3個月，須到分行申請，富邦銀行指，推廣期由2月15日起，至額滿即止，合資格客戶為所有個人及公司客戶。以此計算，預計全期賺息9863元。

值得留意的是，港元3個月拆息報3.4225厘，富邦今次出手較拆息水平高。

至於Fubon+ 手機應用程式限定 ─ 新資金定期存款優惠，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定定期存款，港元1年及半年定存3.3厘，美元3個月、半年及1年定存4.5厘。

「合資格新資金」是指客戶敍做定期當天，客戶就該貨幣之最新存款結餘總額（扣減敍做定期當天同一貨幣已享用所有新資金優惠之定期累計本金金額）與7個曆日前同一貨幣結餘對比所增加之金額。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款金額均會計算在內。如對「合資格新資金」的定義有任何爭議，富邦銀行保留最終決定權。

【定存優惠】ZA Bank推美元定存優惠　年利率最高4.45厘

【電子利是】中銀香港：今年派電子利是金額增逾兩成　2月底前用可享7天18厘定存優惠

記者：譚志偉

定期存款 著數優惠 手機Apps 富邦銀行 銀行 港元 拆息 儲蓄 港元定期存款
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