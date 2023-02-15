【金管局出手】高盛料港元拆息升利銀行股估值 3大股份最新目標價一覽

高盛發表報告指，港元近日自11月以來首次觸及弱方兌換保證，當中香港銀行同業拆息（HIBOR）與倫敦銀行同業拆息（LIBOR）出現明顯差距，認為當中原因包括本港在去年最後兩個月持續錄得流動性流入，並可能持續至今年等因素。該行表示，料HIBOR將在港元銀行間結餘縮減的推動下走高，配合金管局承接沽盤，料對本地銀行股的估值利好。高盛預計，今年本地銀行股的淨息差料按年增加24個基點。

高盛予三大本地銀行股最新評級：

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高盛亦對三隻本地銀行股滙豐(00005)、恒生(00011)和中銀香港(02388) 給予最新評級和目標價。當中恒生銀行（00011）的港元資產負債表敞口最高，融資成本高企，因而維持該股「賣出」的評級。至於滙豐和中銀香港，高盛看好兩股能提供約6厘的周息率。

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