  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局出手】高盛料港元拆息升利銀行股估值 3大股份最新目標價一覽

股樓投資 20:23 2023/02/15

分享：

分享：

高盛發表報告指，港元近日自11月以來首次觸及弱方兌換保證，當中香港銀行同業拆息（HIBOR）與倫敦銀行同業拆息（LIBOR）出現明顯差距，認為當中原因包括本港在去年最後兩個月持續錄得流動性流入，並可能持續至今年等因素。該行表示，料HIBOR將在港元銀行間結餘縮減的推動下走高，配合金管局承接沽盤，料對本地銀行股的估值利好。高盛預計，今年本地銀行股的淨息差料按年增加24個基點。

高盛予三大本地銀行股最新評級：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【金管局出手】金管局連續2日入市 累沽191億港元 銀行體系結餘跌至770億  詳情請看【下一頁

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

高盛亦對三隻本地銀行股滙豐(00005)、恒生(00011)和中銀香港(02388) 給予最新評級和目標價。當中恒生銀行（00011）的港元資產負債表敞口最高，融資成本高企，因而維持該股「賣出」的評級。至於滙豐和中銀香港，高盛看好兩股能提供約6厘的周息率。

中芯手機佔晶圓收入降至不足3成 料下半年產能利用率上升  詳情請看【下一頁

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中銀香港（02388） 港股

上一篇文章

【網易9999】網易9999手遊《逆水寒》採用ChatGPT同源的底層AI技術 做到無設定自由交互

下一篇文章

【新股IPO】四環藥業旗下軒竹生物已遞交上市申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款