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【國產ChatGPT】網易：手遊「逆水寒」使用ChatGPT同源底層AI技術

Hot Talk 19:07 2023/02/15

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【國產ChatGPT】網易:手遊「逆水寒」使用ChatGPT同源底層AI技術

AI聊天機械人ChatGPT熱潮方興未艾，內地多家互聯網巨頭齊插旗宣稱引入相似技術，網易 （09999） 團隊表示，旗下開放世界武俠手遊《逆水寒》將實裝內地首個遊戲版ChatGPT，《逆水寒》內的NPC（非玩家角色）系統將使用ChatGPT同源底層AI技術，形容可按玩家對話做到「無設定自由交流」。

內媒指，遊戲中智能NPC的所有對話文字、表情、語音、鏡頭均由AI自由生成，其中語音為臨時的機械版本，相對於ChatGPT應用範圍較廣，「逆水寒GPT」的預訓練內容大多是武俠小說、歷史書、詩詞歌賦等內容。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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編輯：麥德銘

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