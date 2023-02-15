【新股IPO】內地數字貨運平台維天運通成功闖關

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【大行報告】中資原材料看好銅及煤炭 高盛納江西銅業入確信名單
內地數字貨運平台維天運通已成功通過港交所上市聆訊，海通國際為獨家保薦人。截至去年9月底止九個月，維天運通錄得收入47.11億元人民幣，按年增長0.7%；純利369.9萬元人民幣，按年倒退93.5%。
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？
集資所得款項淨額用於進一步升級並加強數字貨運業務；進一步擴大卡友地帶及卡加車服；增強研發力度及加強技術能力；招募額外銷售、營銷及運營人員；營運資金及其他一般公司用途。
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此外，公司的投資者包括螞蟻集團旗下上海雲鑫、海通恆信(01905) 旗下海通恆信(天津)及中信証券(06030) 旗下中信投資等。
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撰文：張以正