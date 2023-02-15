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【領展供股823】評級機構標普及惠譽：領展供股可保信貸評級兼支持繼續併購　負債比率降至20%以下　

股市 18:59 2023/02/15

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【領展供股823】評級機構標普及惠譽：領展供股可保信貸評級兼支持繼續併購　負債比率降至20%以下　

領展 （00823） 歷史性供股，市場議論紛紛，評級機構普遍認為，領展供股集資可以降低其槓桿水平，加強財政實力，有助鞏固評級。標準普爾表示，領展去年4次的併購行動，將其負債比率推高至接近30%水平，引發評級下降的風險，但領展供股集資後，將會擴大股本基礎並降低槓桿比率，預期供股後，領展淨債務比率會降8個百分點，到介乎19%至20%。

標普相信，領展將會繼續尋求投資機會，令投資組合更多元化，相信領展會建構一個涵蓋不同資產類別、地點及增長動力的投資組合，而股本基礎擴大，以及引入資本合作夥伴，有助推進有關策略，但在加息環境下，相信純舉債形式的併購活動成本會較高。

領展史上首供股　散戶將有5大選擇？　記低5個重要日子【下一頁】

標普預期，領展正致力推動其增長策略，但信貸質素仍取決於公司如何平衡其增長及穩定槓桿的承諾，預期領展會小心選擇合作夥伴，以降低交易對手風險。

惠譽認為，領展供股集資可以支持其現有評級，改善財政狀況，讓其進行海外併購時更具實力，預期隨資產領域更多元化，經營組合會改善。

相關文章：【領展供股】曾淵滄：領展無目標供股更好、可儲彈藥執平貨　揸領展成本不高、供得過

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相關文章：【領展供股大行點睇】券商指領展供股是合理決定但時機不佳、後市睇3因素　多家券商調低評級及目標價（附目標價）

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 領展房產基金（00823） 惠譽 評級機構 領展 加息 供股 集資
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