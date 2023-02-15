施雅晴突然請辭 結束8年掌權生涯

英國蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）周三（15日）突然傳出辭職，終結超過8年執掌蘇格蘭政府生涯。

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施雅晴於當地時間上午11時（香港時間晚上7時）召開記者會，宣布辭任蘇格蘭首席部長。她將留任至接替人選出現，惟消息人士指目前未有明確接班人。

蘇格蘭民族黨（SNP）內部消息指出，施雅晴突然請辭因為已經「受夠」（had enough）。近來，施雅晴在跨性別及獨立公投議題屢受打擊。

天空電視台指出，施雅晴民調支持度近月不斷下挫，為她擔任首席部長以來首次。工黨高層人士認為，施雅晴辭職反映蘇格蘭二次獨立公投已完結，反映SNP15年後已無法再推動。

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施雅晴自2014年接替薩蒙德（Alex Salmond）擔任黨魁，成為史上首任女性蘇格蘭首席部長，執掌蘇格蘭地方政府已逾8年。她在位期間積極推動蘇格蘭二次獨立公投，惟早前已被英國政府否決。

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責任編輯：吳漢培